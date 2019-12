Ya tiene fecha el American Dream Miami, el centro comercial más grande de EE.UU

Publicado el Martes, 17 Diciembre, 2019 - 19:58 (GMT-4)

La urbanizadora canadiense Triple Five Worldwide planea comenzar la construcción del American Dream Miami a finales de 2021, según Miguel Díaz de la Portilla, abogado del bufete Saul Ewing Arnstein & Lehr y representa a Triple Five Worldwide. De la Portilla dijo que Triple Five Worldwide espera invertir entre $4,500 millones y $5,0000 millones en la construcción del proyecto de 5 millones de pies cuadrados en una zona no incorporada del noroeste de Miami-Dade, flanqueada por el Turnpike, la I-75 y Miami Gardens Drive.

Se espera que el centro comercial abra en 2025. La fecha de apertura se ha retrasado varias veces; la más reciente se proyectaba para 2023.

