¿Caro o barato? Cubana revela que gastó más de 12 mil dólares en sus vacaciones en Miami: "La experiencia es única"

Una cubana de Houston compartió en TikTok lo que le costaron sus vacaciones de 10 días en Miami, en las que gastó más de 12 mil dólares. En su relato, Osmaidy Guerra (@osmy_cubanita) detalló que gran parte de su gasto lo enfrentó en el hospedaje en un hotel de cinco estrellas en la exclusiva zona de Brickell, donde pagó 500 dólares por noche durante nueve noches,

A estos gastos se sumó el costo del estacionamiento del carro, así como la renta del vehículo, el seguro, los peajes y la gasolina, que elevaron aún más la cuenta. Además, tuvo que pagar 1,700 dólares como crédito obligatorio para gastos en el restaurante del hotel, los cuales terminó consumiendo completamente durante su estancia.

La cubana también mencionó que asistió a la boda de la hija de su esposo, lo que implicó gastos adicionales. Aparte de los restaurantes fuera del hotel, el boleto de avión también sumó a los costos, además de una pérdida de 240 dólares al comprar un pasaje para su perrito que finalmente no pudo viajar. A pesar de la experiencia lujosa, afirmó que, si volviera a Miami, optaría por un alojamiento más económico y rentaría un carro en otro lugar para ahorrar.

"Es una ciudad muy costosa, pero la experiencia fue única y super linda", señaló, aunque reconoció que buscaría opciones más asequibles en el futuro.

Las reacciones no se han hecho esperar y muchos cubanos han comentado la publicación con mensajes como:

"Por 12,000 dólares me los gasto en cualquier lugar menos en Miami", "Con menos que eso fui a Dubái y Turquía y la pasé súper", "por $2,100 fui el año pasado a Turquía en un tour y por $3,200 voy este lunes por 13 días a un tour 'Europa soñada', a 5 países. Vivo en Miami y sí, es costoso, pero hay hoteles más baratos y excelentes", "Pues no está caro. Reservé un hotel en Nueva York por 3 días por 1,300 dólares y no es lo más 'high', solo es la ubicación, es en Manhattan", o "Con esa cantidad de dinero podías haberte ido a otro país. Pero ya lo hiciste y lo disfrutaste".