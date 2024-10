¿Qué significa "Punto"?: Cubanos explican el verdadero sentido de la última canción de El Taiger: "Solo nosotros sabemos"

La jerga cubana es única, y muchas de sus expresiones resultan incomprensibles para quienes no viven en la isla. Esto lleva a personas de todas las nacionalidades a preguntarse su significado, especialmente al escucharlas en canciones. Un ejemplo reciente es con el tema "Marca Mandarina", la frase "Dime si le comentó a la pura" o, desde hace algunas semanas, sucede lo mismo con "El Punto", el último éxito de El Taiger, en el que colabora con Oniel Bebeshito, Charly y Johayron.

TikTok es un espacio donde muchos se animan a despejar sus dudas sobre expresiones cubanas. Y en esta plataforma, se han viralizado varios videos con la canción "El Punto" que captaron la atención de la comunidad cubana, donde usuarios intentan explicar qué significa la palabra "punto".

“¿Qué es punto? Soy de Colombia", preguntó un usuario cubano, motivando a otros paisanos a comentar el significado de esta expresión.

"Solo los cubanos sabemos qué es punto, tiene muchos significados"; "Por ejemplo, punto es cuando Yailin dice que Tekashi la obligaba a operarse, sabiendo todos que es mentira, ella está haciendo de punto"; "Clase punto es como decir tremenda anormal, tonta, comemierda, todo por ese estilo"; "El punto es el marido de la chiquita que te estás comiendo a escondidas... eso es solo uno de sus tantos significados jajaja"; "Un día en Cuba y lo vives en carne propia"; "Me acabo de dar cuenta de que no lo sé explicar"; "Soy cubana, sé lo que significa, pero no sé cómo explicarlo... es algo como un punto"; "Se le dice punto a una persona que hace el ridículo, un papelazo, el hazmerreír... y mucho más"; o "Es como decir 'marca mango' o 'marca mandarina', tiene muchos significados que no sabemos explicar", comentaron algunos cubanos.

Y tú, ¿cómo explicarías qué significa "punto" a alguien que no es cubano?

Por otro lado, "El Punto" es la última canción que lanzó El Taiger antes de su trágico fallecimiento. José Manuel Carbajal murió el pasado 10 de octubre en Miami, a los 37 años, una semana después de recibir un disparo en la cabeza.

Artistas y seguidores han lamentado profundamente su partida, y sus canciones no han dejado de sonar. Una de las más populares es precisamente "El Punto", que ya está cerca de alcanzar los 7 millones de reproducciones en YouTube. Además, la canción ocupa el puesto número 7 en la lista Latin Digital Song Sales.