Elioveliz, El José José cubano, agradece a Lenier Mesa: "Gracias por estar siempre ahí, por creer en mí"

Elioveliz Pérez, conocido como El José José cubano, agradeció públicamente al compositor y cantante Lenier Mesa quien lo ha apoyado desde el inicio en su carrera musical.

El joven artista dedicó unas palabras a Lenier en su Facebook recordando esos momentos en los que estuvo dándole ánimos.

“En mi lista de inéditas la mayoría me las has regalado tú: ‘Cuando te vi’, ‘Sufrí por amor’, ‘Hay amores’, ‘Si olvidarla no puedo’”, escribió Elioveliz en una de sus publicaciones, anunciando que esta última canción será su próximo estreno.

Captura Facebook / Elioveliz Pérez

“Lenier quiero agradecerte de todo corazón por todo tu apoyo incondicional. Tu confianza, tu aliento y tus letras han sido fundamentales en este camino. Gracias por estar siempre ahí cuando más lo necesitaba y por caminar a mi lado en cada paso. Tu apoyo es un regalo que valoro profundamente y nunca lo daré por sentado”, añadió el cantante.

Además de componer varias de sus canciones, Lenier fue uno de los primeros artistas cubanos que a través de las redes convidó a sus seguidores a seguir a Elioveliz elogiando su gran talento.

El pasado agosto Elioveliz viajó a México e inició su primera gira por ese país. Tras su actuación en el Auditorio Nacional de la Ciudad De México agradeció al público mexicano por todo el cariño que le han mostrado.