Lenier confiesa que no tiene amistad con Jacob Forever ni Osmani García: "Pasaron cosas mal hechas"

El cantante y compositor cubano Lenier Mesa ha revelado detalles sobre la ruptura de su relación con los artistas urbanos Jacob Forever y Osmani García, con quienes, en el pasado, había colaborado musicalmente.

Durante una entrevista con el youtuber Carlos Adyan, Lenier habló abiertamente sobre la falta de amistad que mantiene actualmente con ambos músicos, señalando que los conflictos surgieron debido a "cosas mal hechas".

Uno de los temas más destacados de la conversación fue su distanciamiento de Jacob Forever, a quien dejó de seguir en Instagram. Al respecto, Lenier explicó:

"Pasaron cosas mal hechas. Yo soy una persona que o soy amigo o no soy amigo. Si tú no eres amigo mío, no puedes pertenecer a mis amigos", sentenció, refiriéndose al artista conocido como "El Inmortal".

A pesar de esta separación, aclaró que no guarda rencores y que no tendría inconvenientes en saludarlo si se cruzan en algún momento. "No le deseo mal, cuando nos vemos por ahí me puede saludar, no tengo ningún problema, ya eso lo hemos hablado", agregó.

En cuanto a Osmani García, Lenier también manifestó su decepción, comentando que la relación se deterioró después de uno de sus viajes a Cuba. Según el cantante, "La Voz" comenzó a hablar mal de él en redes sociales, lo que resultó en el distanciamiento entre ambos y que también lo eliminó de su lista de seguidos en Instagram.

"A Osmani también, cuando fui a Cuba empezó a hablar mierda en las redes de mí. Yo, cuando te apoyo y tú me tratas mal para atrás, no veo las cosas bien", expresó con molestia.

Estas declaraciones han generado gran interés entre los seguidores del género urbano cubano que se han hecho eco de estas palabras, especialmente considerando las colaboraciones musicales previas entre los tres artistas.

Aunque Lenier ha dejado en claro que no hay una posibilidad cercana de reconciliación, tampoco parece albergar resentimientos profundos, dejando abierta la puerta a una cordialidad pública en caso de que se crucen en el futuro.

Este episodio refleja las tensiones internas que a menudo enfrentan los artistas en la industria musical, donde las amistades y las colaboraciones pueden verse afectadas por malentendidos o conflictos personales.