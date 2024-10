Cubano viaja a la isla y sorprende a su madre en un agromercado tras dos años separados

Un conmovedor momento ha capturado la atención en redes sociales luego de que un cubano, residente en el extranjero, sorprendiera a su madre en un agromercado en Cuba tras dos años sin verse. El emotivo reencuentro fue compartido en TikTok por el usuario @yasnierpadron92, logrando miles de vistas y comentarios.

En el video, que ha tocado el corazón de muchos, se observa cómo el hombre se acerca sigilosamente a su madre, quien se encontraba comprando en un mercado callejero.

Con un toque en el hombro, logra captar su atención, y la reacción de la madre es pura incredulidad. Al girarse y ver a su hijo, la emoción se apodera de ella, cubriendo su rostro en señal de sorpresa. Segundos después, madre e hijo se abrazan con fuerza en medio de la multitud, en una escena que ha generado una ola de reacciones positivas en la plataforma.

El video ha sido descrito por muchos usuarios como una muestra de amor incondicional y ha despertado sentimientos de nostalgia entre los cubanos que viven fuera de la isla. La publicación rápidamente se volvió viral, destacándose en los comentarios la importancia de la familia y el dolor de la distancia que afecta a tantos migrantes cubanos.

"Imposible no llorar", "Qué emoción, qué bello momento", "No hay un cubano que esté fuera y que no llores y se alegre por reencuentros como este. Felicidades para ti, tu vieja es lo más grande que tienes. Disfrútala" o "Que alegría y que tristeza a la vez me dan este tipo de videos. Dios te la bendiga siempre", se puede leer en el post.

Este tipo de contenidos emocionales suelen tener gran repercusión en redes, donde las historias de reencuentros familiares resuenan profundamente con el público, especialmente en tiempos donde muchos cubanos enfrentan largas separaciones de sus seres queridos debido a la situación migratoria.