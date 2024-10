Cubana en EE.UU. rompe en llanto y estalla contra el régimen: "¿Hasta cuándo van a tener al pueblo así?"

Una cubana en Estados Unidos, conocida en TikTok como @rieteconary, rompió en llanto al hablar sobre la situación actual de Cuba. En el vídeo la mujer expresó su frustración y dolor ante la grave situación que enfrenta la isla, especialmente la falta de electricidad y alimentos.

“De verdad que no encuentro las palabras necesarias, no sé qué apelativo usar para hablar del gobierno cubano y lo que están haciendo ahora mismo con Cuba”, empieza diciendo @rieteconary, quien no pudo contener las lágrimas. La creadora señaló que la falta de electricidad ha provocado que muchos cubanos pierdan los pocos alimentos que tienen. “Es un abuso, algo inhumano lo que tienen. Se le ha echado a perder la comida a familiares que no sabemos nada de ellos porque no tienen electricidad”, explicó entre sollozos.

La mujer también dejó clara su desesperación por la incertidumbre que reina en la isla, donde la situación parece no tener solución a la vista. “No sé qué va a pasar, pero algo tiene que pasar. Ustedes [el gobierno] se tienen que ir. No puede ser que sigamos así, ya no podemos seguir así”, exclamó, dirigiendo sus palabras de frustración hacia las autoridades cubanas.

El video no solo ha tocado el corazón de muchos, sino que también ha provocado comentarios de cubanos dentro y fuera de la isla, quienes se identifican con su sufrimiento. Algunos usuarios expresaron su propio dolor y la angustia de no saber de sus seres queridos.

“Yo me pregunto si los miembros del ejército y sus familias viven en las mismas condiciones que el resto del pueblo. ¿Cómo es posible que con todo esto no se unan a su pueblo?”, comentó un usuario, a lo que @rieteconary respondió con la misma pregunta: “Eso mismo me pregunto yo”.

Otro seguidor añadió: “Mi madre pobrecita en la leña con piedras porque no hay gas ni corriente y toda la carne se le echó a perder”; mientras que otro comentó: “Yo estoy que no duermo por las madrugadas pensando en mi mamá, y comiendo poco por la gran angustia que tengo en mi corazón”. Estas frases son solo una muestra de la impotencia generalizada que vive el pueblo cubano, tanto los que están en la isla como los que viven en el exterior.

La frustración de los cubanos es evidente en los cientos de comentarios que acompañan el video de TikTok. “No es fácil, Ary, así estamos todos con el alma partida, sin comida, muriéndose en los hospitales y la gente del campo peor, mija, es duro”, dijo un seguidor, mientras otro lamentaba: “A mí me parte el alma ver los comentarios de las madres con los niños llenos de picazos, y quejándose de que se les echó a perder la leche y el yogurt, como todo lo demás”.

Los cubanos no solo se enfrentan a la prolongada escasez de alimentos y medicamentos, sino también a largas horas sin electricidad, lo que ha obligado a muchas familias a cocinar con leña y perder los pocos productos perecederos que tenían. Como comentó una usuaria: “Cuba duele y muchísimo”.

El video de @rieteconary ha puesto en palabras y lágrimas el dolor de un pueblo que ya no sabe qué más hacer para sobrevivir ante tanta adversidad. La impotencia de no poder ayudar a sus seres queridos desde el exterior y la falta de esperanza dentro de la isla están llevando a los cubanos a alzar cada vez más la voz, en busca de una solución a una crisis que parece no tener fin.

La situación descrita en el video de @rieteconary refleja la realidad de muchas familias cubanas afectadas por la grave crisis energética que sacude el país. Al amanecer de este martes, fuentes oficialistas y la Unión Eléctrica de Cuba ofrecieron una actualización del panorama eléctrico. Según el Ministerio de Energía y Minas, el 70,89 % de los clientes en Cuba ya cuentan con servicio eléctrico; en Pinar del Río, una de las provincias más afectadas, se ha comenzado a restablecer el suministro eléctrico tras más de tres días sin luz. La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba también informó que están en proceso de arranque la unidad 4 de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos.