El B dispuesto a conversar públicamente con Al2 para aclarar separación de Los Aldeanos

El rapero cubano Bian Oscar Rodríguez, mejor conocido como El B, dijo que estaría dispuesto a sentarse a conversar en público con Al2 El Aldeano, para explicarle al público por qué se separaron.

El exintegrante del dúo de rap más popular de Cuba y uno de los más seguidos de Latinoamérica, Los Aldeanos, dejó claro que él y Aldo no mantienen una amistad actualmente, pero tampoco son enemigos.

"Yo nunca he dicho que yo veo a Aldo como un enemigo. Simplemente cada quien tomó su camino. Nosotros no somos amigos, pero tampoco somos enemigos", dijo durante una entrevista en el programa Destino Talk.

El B aseguró que Los Aldeanos no volverán a unirse ni a ofrecer ningún concierto "ni por el público ni por nada": "Por el público hemos hecho muchas cosas que no queríamos hacer, yo no estoy dispuesto a hacer nada, ¿por qué vamos a forzar una cosa que ya no nos sale del corazón? Ni él ni yo tenemos el deseo de cantar juntos y el público no va a recibir esa energía que espera".

"Yo quisiera hablar de muchas cosas con él [Aldo] presente, para que la gente entienda cómo es la cosa. Aquí no hay versiones, la verdad es una sola, así que lo justo sería hacerlo los dos", subrayó el rapero, que aseguró que no tiene ni decepción ni "ningún sentimiento oscuro" por Aldo.

"Todo está perdonado, pero cada quien tiene que seguir su camino", aclaró.

En 2018, El B dijo en entrevista para CiberCuba que entendía que había muchos seguidores de Los Aldeanos que querían saber qué paso y qué razones llevaron a la ruptura del dúo y de la amistad entre ambos raperos. No obstante, aclaró que eso debían hacerlo los dos.

"La gente merece recibir esa explicación de los dos, para contar la historia una sola vez y para evitar malentendidos", destacó.

El 30 de julio de 2014, Al2 y El B volvieron a actuar juntos luego de más de un año sin compartir escenario. En aquel momento se les vio fundirse en un abrazo en el Aeropuerto de Miami, lo que llenó a sus seguidores de esperanzas de reconciliación.

Sin embargo, el reencuentro fue temporal y en más de ocho años no han vuelto a unirse. Ambos han evitado hablar del otro y de lo que sucedió en público y, como dejó claro El B, entre ellos no existe una amistad a pesar de los años que compartieron y el proyecto que impulsaron.

