Los Pichy Boys piden no olvidar a Los Aldeanos y Silvito: "Estaban fajados contra la dictadura viviendo en Cuba"

Silvito, Al2 y El B Foto © Instagram / Los Pichy Boys

El dúo de humoristas cubanos Los Pichy Boys pidió a los cubanos no olvidar que cuando la mayoría de los artistas estaba enfocada en sus carreras, Los Aldeanos y Silvito El Libre "estaban fajados contra la dictadura viviendo en Cuba".

"No permitamos que la historia se olvide de Los Aldeanos. No olvidemos nunca que cuando todos los músicos de nuestro país estaban enfocados en sus carreras ganando mucho dinero, Al2 El Aldeano, Silvito El Libre y El B estaban fajados contra la dictadura viviendo en Cuba, sin miedo, sufriendo represión, persecución, con un talento del carajo y pasando un montón de necesidades porque nunca le quisieron hacer el juego a la dictadura. NUNCA", se lee en una publicación de los humoristas.



"Gracias muchachos por su valor y su patriotismo. Los cubanos buenos no nos olvidamos de ustedes… ustedes siempre estuvieron puestos, La Aldea es la Aldea", aseguró el dúo.

La publicación de Los Pichy Boys recibió múltiples comentarios de apoyo y agradecimiento, entre ellos el del propio Silvito El Libre.

"Gracias por mencionarme acá mis hermanos. Son muchos los que han puesto su grano de arena. Yo llegué un poco después que Los Aldeanos, pero me siento orgulloso de haber formado parte del cambio desde el comienzo junto con otro grupo de músicos y activistas que siempre estuvieron puestos. Gracias a ustedes también, está visto y comprobado que en la unión esta la fuerza", escribió el rapero.

"Ellos siempre fueron y serán los que aún estando allá decían las verdades sin miedo. Siento que deberían ser más reconocidos por su arte y por ser lo grande y valientes que son", "Fueron quienes enseñaron a pensar a esta generación", "Es que quién se puede olvidar de Los Aldeanos. Antes de Patria y Vida, La naranja se picó", fueron algunos de los comentarios, este último en referencia a uno de los temas más importantes y contestatarios de Los Aldeanos, parte del álbum "El Atropello", de 2009.

"Muchos de los que abrieron sus ojos en los últimos 10 o 12 años se lo debemos a su trabajo. Gracias a sus letras y a sus ideas. De no haber sido por ellos; gran parte de la juventud no hubiera escuchado la verdad de lo que pasa en Cuba", comentó otro internauta.

El dúo de rap Los Aldeanos se inauguró en el Parque Almendares, en La Habana, en 2003. Tres años después, lograron reconocimiento internacional tras un artículo llamado “Cuba's Rap Vanguard Reaches Beyond the Party Line”, que apareció en la portada de la sección de entretenimiento de The New York Times. Los raperos lanzaron juntos más de 15 álbumes, entre ellos Censurados, Poesía Esposada, Abajo como hace tres febreros, Recordpilación y D'Finy Flowww.

A pesar de la censura a la que fueron sometidos por el gobierno por sus fuertes críticas y su lírica sin tapujos sobre la realidad de Cuba, muchas de sus canciones se convirtieron en himnos en el underground cubano y movieron a varias generaciones dentro de la isla. Además de sus letras, el dúo también trascendió por su talento y su velocidad de producción.

Los rumores de separación de Los aldeanos comenzaron en 2015. En 2018, El B dijo en entrevista con CiberCuba que no hablaría del tema sin que Al2 estuviera presente para darle una explicación juntos al público, pero que "La Aldea no somos Al2 y yo, La Aldea es la gente que se identifica con nuestro mensaje".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.