Cubana parodia el video viral de Georgina Rodríguez: "Así se hace una tortilla de patatas en Cuba"

La influencer cubana Geylis García está causado revuelo en las redes sociales tras compartir un video humorístico en su cuenta de Instagram, @iam_geylis, en el que parodia a la famosa influencer española Georgina Rodríguez.

En el video original, la pareja del famoso futbolista portugués Cristiano Ronaldo aparece preparando una tortilla de patatas, un clásico de la gastronomía española. Sin embargo, Geylis aprovecha el contexto para abordar con humor una problemática bien conocida por los cubanos: la crisis energética y alimentaria en la isla.

En su versión de la receta, Geylis imita la introducción de Georgina, diciendo: "Georgina Rodríguez hace tortilla de patatas en Cuba". No obstante, la parodia pronto revela las dificultades reales que enfrenta la población cubana, como los frecuentes apagones y la escasez de alimentos.

La influencer muestra, entre risas, cómo los huevos se echan a perder en la nevera debido a la falta de electricidad y cómo la situación complica incluso las tareas más sencillas.

A través de este contenido, Geylis busca transmitir una crítica social a la difícil situación que viven los cubanos, pero sin perder el toque de humor que la caracteriza.

Su video ha recibido cientos de comentarios de seguidores que se han identificado con la realidad descrita, agradeciendo su capacidad para hacer reír a pesar de la adversidad.

"No sé si reir o llorar", "Un poco de risas no vienen mal entre tanto dolor" o "Me iba a reír pero me dolió", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

La parodia ha circulado rápidamente en las redes, generando tanto risas como reflexiones sobre la crisis energética y alimentaria en Cuba. La creatividad de Geylis al utilizar un video viral de una figura internacional ha sido bien recibida por su público, que la elogia por dar visibilidad a una realidad dolorosa con un enfoque entretenido.

Esta no es la primera vez que la influencer cubana utiliza el humor para abordar temas sociales y políticos, demostrando una vez más que, en medio de las dificultades, el cubano siempre encuentra una forma de hacer reír y sobrellevar la situación con ingenio.