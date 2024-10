Padre desesperado busca a su hija y nietos atrapados en inundaciones en San Antonio del Sur por huracán Oscar

Un padre desesperado busca a su hija y dos nietos, quienes en la noche del domingo quedaron atrapados por las repentinas inundaciones en el municipio de San Antonio del Sur, en Guantánamo, causadas por las torrenciales lluvias del huracán Oscar.

En un video publicado el lunes por el perfil La Tijera y que está circulando en redes sociales, el hombre suplicó ayuda para encontrar a su hija y nietos, residentes en ese municipio costero al sur de la provincia, donde varios poblados quedaron incomunicados debido a las severas inundaciones.

Guantánamo fue la provincia más golpeada por el huracán, que estuvo azotando el extremo oriental de Cuba durante 25 horas tras tocar tierra la tarde del domingo cerca de la ciudad de Baracoa.

Desde la provincia de Santiago de Cuba, el señor afirmó estar muy preocupado y pidió ayuda e información para dar con el paradero de sus seres queridos en San Antonio del Sur, donde dijo “nunca había sucedido lo que ha sucedido en el día de hoy”.

Contó inquietantes detalles de la comunicación telefónica que logró sostener con su hija en la madrugada del lunes, hasta que no supo más de ella.

“Mi hija tuvo que salir a las 12 de la noche con la casa inundada porque fue momentáneo. Donde el frío (refrigerador) ya estaba navegando y pegaba al techo”, dijo.

“Tuvieron que salir con urgencia, se metieron en una casa de vivienda, en una segunda planta, y ya el agua estaba dándoles en los pies, con una subida súbita, que no podía aguantar. Y entonces no aparecía ni un bote para emergencia”, describió en su relato de los terribles momentos que vivieron sus familiares.

El hombre aseguró que aún no sabía nada de la situación de su hija. “Mi hija y mi nieta, ¿no? Dos nietos que viven allí. No sé la situación”, señaló pesaroso.

“El gobierno no se aparecía por ningún lado” en esa “situación crítica”, denunció. “Estaba pidiendo auxilio con los bomberos, a ver si aparecía un bote. Nada, no apareció un bote”.

El padre reiteró desconocer hasta entonces la situación en que se encuentran su hija y nietos, debido a la incomunicación con San Antonio del Sur y la falta de electricidad en la región oriental por el colapso del sistema eléctrico, que mantuvo a todo el país sin corriente desde el viernes pasado.

“No hay comunicación, no hay energía eléctrica en ningún lugar, no hay comunicación por internet… Estamos totalmente aislados”, subrayó, y rogó por ayuda para saber de sus seres queridos. “Necesitamos ayuda, por lo menos que se nos comunique, que se nos informe, por cualquier medio…”, insistió, y antes de que el video se interrumpiera de manera repentina, dijo: “Y no se pueden matar”.

El huracán Oscar tocó suelo cubano el pasado domingo con categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y vientos en el orden de los 130 km/h. Aunque se degradó a tormenta tropical mientras se desplazaba sobre la región oriental de Cuba, dejó una estela de destrucción, siendo la provincia de Guantánamo la más afectada.

Las inundaciones en los municipios de San Antonio del Sur e Imías han sido descomunales, debido a las considerables crecidas de los ríos por las lluvias. La situación continúa siendo crítica, pese a que el ciclón abandonó Cuba la noche de este lunes.

El gobierno ha informado que fallecieron al menos seis personas en San Antonio del Sur -entre ellas una niña de cinco años- y una en Imías.

El lunes, las autoridades anunciaron que continuarían realizándose labores de rescate, porque había zonas que aún estaban totalmente inundadas, adonde no se había podido ingresar.