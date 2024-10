"Si no pones por delante dinero no coges nada; no hay amistad": Cubano en EE.UU. lamenta situación en la isla

El cubano Ivey (@i.am.ivey) ha compartido en TikTok una reflexión sobre cómo la realidad en Cuba ha cambiado tanto que ya no se puede confiar solo en las amistades para resolver problemas. En su video, que ha generado varios comentarios, Ivey cuenta una conversación que tuvo con su padre, quien vive en Cuba y le pidió ayuda para resolver la falta de gas en su casa, debido a los constantes apagones.

Ivey le sugirió a su papá ofrecer algún regalo a la persona que le ayuda a recargar la balita de gas, pero su padre, con una mentalidad de otra época, creyó que no era necesario, ya que tiene una amistad que siempre lo "resuelve". A esto, Ivey le respondió que los tiempos han cambiado: “Ya no hay amistades de verdad. Si no pones dinero por delante, no te resuelven nada”, refiriéndose a que la crisis ha hecho que todo gire en torno al dinero, incluso entre amigos. Además, le explicó que el dinero que él le manda desde el extranjero debería usarse para estas situaciones, porque la gente ya no puede vivir solo de favores.

Los comentarios en su publicación no se hicieron esperar, con muchos usuarios compartiendo experiencias similares. Algunos escribieron: "Así mismo pero además el señor también necesita, ayer yo le compré a mi mamá en 5 mil”; otro comentó: "El que te resuelve el gas también necesita, es la verdad, porque en Cuba nadie puede vivir de un salario"; y alguien más añadió: "Asta los doctores hay que pagar sino nada de nada". En general, las reacciones coincidían con la realidad que Ivey expone: la necesidad generalizada ha hecho que incluso las relaciones más cercanas se vean afectadas por la falta de recursos.

Muchos usuarios también lamentaron la situación en la isla, diciendo cosas como "Desgraciadamente la misma miseria ha hecho que se pierda la humildad, los buenos sentimientos, todo" y "La escasez acaba con todo". Otros compartieron detalles sobre lo caro que está el gas en diferentes provincias de Cuba, mencionando cifras que van desde los 3,200 hasta los 14,000 pesos por una recarga.

El video de Ivey ha generado muchas reacciones, reflejando el sentir de cubanos tanto dentro como fuera de la isla, todos lidiando con una realidad en la que, según el creador, "si no entras con dinero, no te resuelven nada".