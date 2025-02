"Ánimo, no sea flojo campeón": Cubanos reaccionan a video de inmigrante con miedo a la deportación en EE.UU.

Los cubanos han reaccionado en las redes sociales ante un video que muestra los temores que enfrentan los inmigrantes recién llegados a Estados Unidos, ante la posibilidad de una deportación.

El perfil de Instagram Hiran Moya (@hiranmoya) compartió un video con un sketch de humor que tiene un toque de amarga realidad. El autor del video recrea, con un toque de humor negro, la incertidumbre que enfrentan muchos cubanos en Miami, tras la política de deportación masiva impulsada por Donald Trump.

“El miedo mío es que me envíen para Cuba y me digan al llegar: No hay azúcar, no hay pollo, no hay huevos… y cambiaron el pescado por... Por aire, porque no hay nada”, dice el joven cubano, provocando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Los comentarios no se hicieron esperar: "Te cambiaron el pescado por aire"; "Uno se ríe, pero es verdad"; "No te van a cambiar el pescado porque no hay".

Entre risas y preocupación, muchos coincidieron en que la escasez en Cuba es cada vez peor. “No te olvides del apagón, así que ve mandando plata”, comentó un usuario, recordándole la dura realidad de la isla.

Sin embargo, también hubo quienes se aferraron a la importancia de mantenerse enfocado en alcanzar los sueños, en no rendirse y seguir luchando con uñas y dientes por tener una vida mejor en Estados Unidos: "Ánimo, no sea flojo campeón. Aquí es donde hay que demostrar que se es un verdadero hombre."

Sobre el miedo al regreso a Cuba una persona indicó que: "La mayor preocupación será la Seguridad del Estado, siempre vigilando cada paso que den". Otro internauta comentó: "Si vuelven, háganlo con la determinación de trabajar y luchar por su familia".

Una de las opciones posibles para inmigrantes con orden de deportación podría ser ir a un tercer país. En este sentido una persona señaló: "Todavía estás a tiempo de emigrar a otro país, bien lejos de Cuba."

Ante el temor a la deportación, muchos recomiendan mantener la calma y enfocarse en la seguridad personal, evitando cualquier situación de riesgo. Algunos aconsejan seguir trabajando y luchando junto a la familia, mientras que otros enfatizan la importancia de la determinación y el carácter para enfrentar las dificultades.

En cualquier caso, mantenerse informado sobre las leyes migratorias y buscar asesoramiento legal es clave para tomar decisiones acertadas.

