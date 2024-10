La vida laboral en EE.UU. vista por un inmigrante: "Aquí la gente camina como zombi"

En Tiktok un joven latino, @jotaisac se ha vuelto viral en TikTok al contar lo que él llama el "verdadero sueño americano".

Con tono irónico y entre risas, el tiktoker muestra sus ojeras y comenta: "Sí sí, véngase para Estados Unidos… véngase", y luego describe cómo la vida laboral en EE.UU. le ha pasado factura, entre largas horas y falta de sueño.

Bromeando sobre los estadounidenses que "caminan como zombis", @jotaisac revela que en su nuevo estilo de vida, "no dormís, no tenéis vida social… la gente va como robots".

Sus seguidores se lanzaron a comentar sus experiencias o dar su opinión, llenando el video de respuestas. Algunos le sacaron humor a la situación: "Yo también soy un zombi en Chile, ¡aquí es igual!" o “Por eso es el ‘sueño americano’, porque no dormimos”, mientras que otros le dicen que no se queje tanto. "No te quejes, al menos aquí compras lo que necesitas", le suelta un usuario, a lo que @jotaisac responde con risas: "Así dicen".

Otros lo retan a volver si es tan duro, o afirman que en todos lados se trabaja igual. "Si es tan difícil, ¿qué haces allá?" pregunta alguien, a lo que @jotaisac responde sarcásticamente: "A traer un mandado". También hubo quien se solidarizó y le dijo que todo esfuerzo tiene su recompensa. Entre tanto comentario, uno resume lo que muchos piensan: "Ese es el verdadero sueño americano… todo el día con sueño".

El video acumula miles de likes y ha generado un debate sobre el trabajo y el sacrificio en busca de una vida mejor, dejando claro que, para algunos, el "sueño americano" no es lo que parece.