"No llegamos con rifles, llegamos con esperanza": Latino reflexiona sobre ser inmigrante en EE.UU. y toca fibra en redes

El tiktoker @unnicaeneeeuu ha encendido el debate en redes con un video en el que reflexiona sobre la situación actual de los inmigrantes en Estados Unidos. En el video el creador dio su opinión sin medias tintas: “Estamos en lo que podría ser el peor tiempo para un inmigrante en Estados Unidos. Nos persiguen y nos señalan, nos hacen sentir como criminales, como si nuestro único objetivo fuera dañar y robarles el trabajo a los estadounidenses”.

En su mensaje no solo habló de señalamiento hacia los inmigrantes, sino que también puso en valor el papel histórico de estos en la construcción del país: “Nos pueden señalar, pero no pueden borrar la historia, porque la verdad es que Estados Unidos no está compuesto por una sola raza. Este país es de quienes lo trabajan, lo construyen y lo hacen avanzar, y eso, mi gente, nunca va a cambiar”.

Lo más leído hoy:

El creador aprovechó para recordar que, en el pasado, otras culturas como los anglosajones, irlandeses y vikingos llegaron a este territorio en busca de algo mejor, igual que ahora lo hacen los latinos: “Con la diferencia que no llegamos con rifles, llegamos con esperanza y las ganas de sacar adelante a nuestra familia, y eso nos enorgullece”.

Los usuarios no tardaron en reaccionar, llenando el video de comentarios que van desde el apoyo hasta la crítica. Algunos coincidieron con su reflexión: “Siempre tienes las palabras correctas”; “Buen mensaje, chato”; y “Los dueños de estas tierras son los indios, y otra parte de este país era de México. Fueron robadas”. Otros, en cambio, cuestionaron su mensaje o lo relacionaron con videos anteriores: “Ya no veo que aconsejes nada de comprar casas e invertir aquí, todo tu esfuerzo se quedará en EE.UU.”, escribió un seguidor.

También hubo quienes analizaron la narrativa histórica que planteó: “La diferencia es que los anglosajones y vikingos, aparte de ser piratas y criminales, luego formaron una nueva nación junto con los irlandeses y crearon riquezas desde cero”; mientras que otro comentó: “No sé si los mismos blancos vinieron por una mejor vida económica aquí, porque nos llaman criminales solo por venir a hacer lo mismo”.

A pesar de las diferencias, el mensaje de @unnicaeneeeuu dejó una pregunta abierta sobre el papel de los inmigrantes latinos y la forma en que enfrentan los desafíos en Estados Unidos: ¿es posible cambiar esta percepción o seguirán siendo vistos como una amenaza?

Preguntas frecuentes sobre la situación de los inmigrantes latinos en EE.UU.