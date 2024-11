¡En modo superhéroes! Heydy González, Eddy Borges y Galilea sorprenden con sus disfraces para Halloween

Como una familia de superhéroes, así se disfrazaron para este Halloween Heydy González, su pareja Eddy Borges y su hija Galilea sorprendiendo a todos sus seguidores en redes sociales.

Este año los tres decidieron combinarse y optaron por disfrazarse en familia e inspirarse en el universo de Batman, un momento que quedó captado en hermosas instantáneas.

“¡Cualquiera puede ser un Héroe! ¡Happy Halloween!”, escribió Heydy en su perfil en Instagram junto a las fotos.

Eddy Borges se transformó en un imponente Batman, Heydy en una sensual y atrevida Catwoman, mientras Galilea se convertía en la hija de los personajes del comic.

Los disfraces de la familia se ganaron muchísimos elogios en Instagram: “Hermoso disfraz, me gustaron mucho las fotos”; “Ay qué bellos, qué original”; “Pero bueno, se robaron el show”; “Quedaron preciosas esas fotografías”; “Bellos esos héroes qué tanto nos hacen reír”; “OMG me encantó el disfraz”; “Madre de dios ya esto es to much”; “Amé todas las fotografías linda familia”; “Wow espectacular sus disfraces”.