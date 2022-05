Lluvia de meteoros podrá verse hoy en toda Cuba

Una lluvia de meteoros T Hercúlidas (061TAH) será visible en todo el archipiélago cubano entre la noche de este lunes 30 de mayo y las primeras de la madrugada del martes 31.

Francisco González Veitía, especialista de la dirección de Astronomía del Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, precisó en declaraciones a Granma que la lluvia de meteoros prevista para este lunes, habitualmente débil, pudiera llegar a ser intensa.

La visibilidad del fenómeno astronómico dependerá de la velocidad con que ingresen a la atmósfera los miles de fragmentos de rocas o meteoroides, dejados en el espacio sideral por la explosión en 1995 del cometa 73 P/ Schwassmann-Wachmann 3 (SW3), por cuya densa capa de polvo cósmico transitará la Tierra en las próximas horas.

González Veitía resaltó que de darse el referido escenario, la cantidad de objetos a observar por hora en el firmamento estarían en el orden de los mil, lo cual devendría en la lluvia de estrellas más notable ocurrida en mucho tiempo.

El fenómeno astronómico podrá verse también con nitidez en zonas de América del Norte y en toda Centroamérica.

El anuncio, hecho en el perfil de Facebook del diario Granma, desató una avalancha de bromas en redes sociales, muchas de ellas suplicando que no caigan en las termoeléctricas porque podría empeorar todavía más el tema de los apagones en el país.

“Por Dios que no caigan en la Termoeléctrica de Matanzas, plissss"; "Cubran las termoeléctricas no vaya a ser que partes de la lluvia de meteoritos le dé a una y se tengan que extender los apagones"; "Por favor....que le pongan techo a las termoeléctricas!"; "Cuidado caigan en las termoeléctricas o en algún cable porque después del cuento del rayo de THOR cualquier cosa es posible!, bromearon varios internautas siguiendo el mismo hilo de pensamiento.

"Crucen los dedos para que caigan todos en el Comité Central"; "Uno en cada ministerio y convocar una marcha de chivatones nada más a la hora de los meteoritos", indicaron quienes prefirieron sugerir dónde sí deben caer la lluvia de meteoros.

Tampoco faltó quién subrayó que no hace falta una lluvia de meteoritos para que en Cuba le caiga algo en la cabeza a uno.

"Notifico si me cae una piedra en la cabeza no es un meteorito, ok? Es el balcón del sexto piso que amenaza con venirse abajo hace diez años. No quiero historias", comentó un internauta, mientras que otra usuaria de la red social advirtió que espera que no se les ocurra quitar la luz en la isla con la excusa de que así se verá mejor la lluvia de meteoritos.