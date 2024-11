"Damas y caballeros, Pocahontas en vida": Pollito Tropical causa sensación con su disfraz de Halloween 

Si hay alguien que superó con creces toda expectativa en este Halloween fue Pollito Tropical con su disfraz de Pocahontas.

El influencer cubano dejó con la boca abierta de la sorpresa a sus seguidores en Instagram al compartir las fotos de este 31 de octubre.

“Damas y caballeros, Pocahontas en vida”, escribió junto a las instantáneas que le ganaron decenas de elogios y piropos.

Desde el vestuario hasta el maquillaje y las poses ante la cámara, todo estuvo pensado para parecerse al personaje de la película de dibujos animados de Disney.

“Pocahontas eres tú”; “Adoré”; “Qué belleza”; “Te volaste la barda Pollito”; “Amiga, qué perra, diste nalga, diste pelo, diste cuerpo, diste todo”; “Pura belleza tropical”; “Una verdadera hermosura”; “Te vez espectacular Pocahontas in real life”; “Pocahontas de Disney live action está genial”; “OMG qué hermosura”; “Wow me encantó eso quedó espectacular”; “Super te ves divina lo amé como te ves”; “Yo quisiera poder contigo Pollito, pero no puedo. Demasiado bello y perfecto todo”; “Ahora sí te amé, con perdón de Mario”; “Qué fotos más lindas”, escribieron varios de sus followers.

Y tú, ¿de qué te disfrazaste en este Halloween?