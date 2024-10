Flor de Cuba responde a críticas vestida de Fiona por Halloween: "Vergüenza me daría si me compararan con una princesa superficial"

La popular influencer cubana Flor de Cuba sorprendió a sus seguidores este Halloween al disfrazarse de Fiona, la icónica princesa de Shrek. Este disfraz, más que una elección casual, fue una respuesta ingeniosa y contundente a quienes la han criticado en redes sociales por su apariencia, comparándola con el personaje de Fiona.

En un video publicado en sus redes, Flor dejó un poderoso mensaje de autoaceptación y resiliencia, mientras mostró su proceso de transformación en Fiona.

"Me dicen que soy tan fea como la princesa Fiona. Espérate, me están comparando con la única princesa que desde hace 20 años rompió todos los estándares del cine y Disney. Una princesa experta en artes marciales que venció a una pandilla ella sola", expresó, defendiendo la fortaleza y el valor de Fiona como una figura que representa mucho más que el estereotipo de belleza tradicional.

La influencer continuó destacando cómo Fiona es un símbolo de lucha interna, superación y amor propio: "Pasó años de tortura y en cautiverio, no se aceptaba a sí misma y creía que nadie la iba a amar si se mostraba tal y como era. Una princesa que aprendió a abrazar a su verdadero yo. Se supo librar de las expectativas sociales y representó a miles de niñas que no tenían el prototipo estándar de belleza."

A sus 30 años, Flor confesó que la comparación con Fiona la hizo reflexionar y darse cuenta de que ella también representa esos valores de autenticidad y coraje. “No tengo que disfrazarme como Fiona para parecerme a ella. Aprendí a amarme tal cual soy, encontré el amor y tengo una hermosa familia que me ama con mis virtudes y defectos", agregó. En un cierre contundente, agradeció a quienes la han criticado: "Gracias por descubrir a mis 30 años cuál es mi princesa favorita, vergüenza me daría si me compararan con una princesa superficial que espera un beso para ser feliz."

Este gesto de Flor de Cuba ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes han alabado su capacidad para transformar las críticas en un mensaje positivo y de inspiración para quienes luchan por aceptarse tal y como son.