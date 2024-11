Un tema para los ex que se creen con derechos: Charly & Johayron estrenan "10 años después"

Charly & Johayron están de estreno este viernes con “10 años después”, un tema que viene como anillo al dedo a esos ex que se creen con derechos de por vida.

La canción llegó acompañada de un videoclip que es una especie de viaje en el tiempo en el que participan los artistas y también varios modelos y bailarines.

El audiovisual comienza en los años 50’, recreados sobre todo a partir del maquillaje y vestuario de los protagonistas. De allí se transporta a los 80’ y luego al 2040, dando un vistazo de cómo pudieran las cosas en el futuro.

La letra del videoclip es ciertamente un mensaje de los ex para los novios actuales: “Yo fui, soy y seré el amor de tu vida con derecho a comerte 10 años después / Yo me hice el mudo y nunca hablé, pero ahora veo que tu novio se hace el malo está fingiendo un papel / Que quién soy yo, qué hago aquí, explícale, díselo tú, para no tener que bajarle la hombría, matarte a besos y que me cojas manía”.

“A ver los valientes que van a etiquetar a sus ex dónde están”, preguntó Johayron en los comentarios en Instagram al anunciar el estreno.

Captura Instagram / Charly & Johayron

Sin duda alguna se trata de una canción que seguramente muchos fanáticos querrán dedicar. Por el momento, aquí te dejamos con el videoclip de “10 años después”: