En medio de la polémica generada por la solicitud de pruebas de ADN de Jorge Junior, líder de la agrupación Los 4, a los hijos del fallecido reguetonero cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido como El Taiger, Teresa, manager del artista, ha hecho una declaración pública para aclarar su postura.

La controversia que arrancó con la petición de Jorge Junior, primo del fallecido cantante, a las madres de los cuatro hijos del cantante ha tomado fuerza en redes sociales y ha generado un debate.

Después de que la madre de Karim Sofía, una de las hijas de El Taiger, explicase que todas estaban juntas en esta batalla y rechazaron esta exigencia, varias personas se han pronunciado sobre la petición de Jorge Junior, entre ellos un compañero de El Taiger.

Ahora, es Teresa, manager del fallecido cantante, quien ha hablado sobre el tema en redes sociales para contar que ella sugirió a las madres de los menores que se pusieran en contacto con un abogado.

“Yo a las mamás de las niñas les sugerí que contrataran un abogado, de hecho tengo mensajes para probarlo que lo hice”, afirmó Teresa.

Para Teresa, el bienestar de los hijos de El Taiger es lo más importante. “Siento que sus hijos se merecen ese dinero, porque él lo luchó y es de él; ellos son las personas que ha dejado en este mundo, incluyendo a su abuela”, señaló la manager, mostrando empatía por los menores y su deseo de que los bienes del reguetonero beneficien a sus hijos.

En cuanto a Jorge Junior, Teresa aseguró que él tiene una carrera y recursos propios, por lo que su intervención en el caso no estaría motivada por interés financiero, aunque reconoce que podría estar actuando para evitar abusos. "Jorge Junior tiene su carrera, gana su dinero, a él no le hace falta nada. Pero estoy segura que él se molesta porque no quiere abuso", añadió.

“Yo traté de ayudar en lo que pude, dándole información al abogado y trabajando con él para lo que necesitaba saber sobre José”, concluyó. “Fuera de ahí no tengo nada que ver. Ya yo me he quitado, se habrán dado cuenta de eso”.