"Así se ve un millón de dólares en prendas": Yailin presume de lujoso look y le dicen que es la versión hembra de Anuel AA

Yailin La Más Viral continúa dando qué hablar en el mundo virtual, donde volvió a causar revuelo al asistir a un partido de baloncesto para apoyar al Bameso, equipo de República Dominicana. Sin embargo, fue su look y sus poses para la cámara lo que no pasó desapercibido para sus seguidores, que compararon su apariencia con la de su ex y padre de su hija, el reguetonero Anuel AA.

De hecho, en los comentarios le dejaron mensajes como: "¿Por qué Yailin se parece a Anuel? Me encanta", y “Veo a Anuel en estas fotos; las poses, las cadenas… no sé, ¡pero me encanta!”. Otros incluso llevaron la comparación más allá, diciendo: “Ahora Yai es la Anuel hembra” y “Anuel versión mujer volvió”.

"Lo más lindo que tuvo Anuel", dijo otro usuario.

Cabe destacar que en las historias, la joven no dudó en mostrar todas las cadenas que llevó en el cuello y también su exclusivo reloj. "Así se ve un millón de dólares en prendas", escribió sobre la historia, presumiendo así de sus lujos.

Estas imágenes las publica Yailin La Más Viral tan solo unos días después de que su ex, Tekashi 6ix9ine, fuese arrestado nuevamente en Nueva York por presuntamente violar los términos de su libertad condicional, luego de que en 2020 saliera de prisión tras colaborar con las autoridades en un caso de crimen organizado.

El rapero, de nombre real Daniel Hernández, fue detenido a principios de año en República Dominicana por un caso de violencia doméstica.