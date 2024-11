Luis Manuel abre su celda a la Bienal de La Habana: “Para que conozcan el trabajo que he desarrollado en la prisión”

El artista visual y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara lanzó una convocatoria inédita desde la prisión de Guanajay, donde se encuentra encarcelado.

Desde su celda, el fundador del Movimiento San Isidro (MSI) invitó a los asistentes de la Bienal de La Habana 2024 a participar en una intervención artística denominada "Fe de vida", una especie de performance en el que propone abrir su espacio carcelario como lugar de encuentro.

Esta iniciativa, compartida en redes sociales y a través de un hilo de X, tiene como objetivo que los visitantes puedan dialogar con el artista y conocer la obra que ha producido en prisión, bajo restricciones estrictas del régimen cubano.

En una llamada telefónica, Otero Alcántara expresó que esta intervención busca que "los artistas, curadores, teóricos, coleccionistas y amantes del arte en general" experimenten su propuesta en un ambiente tan singular como una prisión cubana.

"La Bienal nació como una oportunidad para la periferia y los desplazados, y ya que no se me permite asistir al evento, ¿por qué no traer un fragmento de la Bienal al artista?", explicó en un mensaje compartido por el medio independiente Diario de Cuba.

Aquellos interesados en participar en el insólito y rompedor encuentro deberán coordinar con el ministerio del Interior de Cuba (MININT) a través de números telefónicos indicados por el propio Otero Alcántara.

La invitación del artista ocurre en un contexto de censura y represión que caracteriza a la Bienal de La Habana, convocada por el Ministerio de Cultura cubano. Esta edición de la Bienal se celebrará entre el 15 de noviembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025, y ha generado fuertes críticas de la comunidad artística independiente.

En un comunicado publicado en la revista Letras Libres, artistas y curadores como Coco Fusco, Hamlet Lavastida y Solveig Font denunciaron el evento como una "simulación de autonomía creativa", destacando el cinismo del gobierno cubano al intentar desviar la atención internacional de la represión interna.

Coco Fusco subrayó que la iniciativa de "Fe de vida" surgió del propio Otero, quien decidió participar en la Bienal en protesta contra la "hipocresía del Gobierno" al presentar un evento cultural en medio de la represión.

A lo largo de su encarcelamiento, a Otero Alcántara se le ha prohibido distribuir dibujos y otros trabajos artísticos creados en prisión, una restricción que el artista ha sorteado mediante esta intervención creativa. Según Fusco, esta propuesta refleja la resistencia del artista frente al intento de silenciarlo.

Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado en julio de 2021, cuando intentaba unirse a las protestas del 11J. Desde entonces, ha sido condenado a cinco años de prisión por cargos de "desórdenes públicos" y "desacato", una sentencia que activistas de derechos humanos, como Amnistía Internacional, consideran arbitraria.

Su caso representa uno de los ejemplos más visibles de la represión que sufren los artistas y disidentes en Cuba, donde la libertad de expresión sigue siendo limitada.

El mensaje final de Otero para los interesados en "Fe de vida" es una exhortación a conocer su trabajo y a compartir su realidad, una que él mismo define como "súper conectada" con el arte, a pesar de las barreras impuestas por el régimen.