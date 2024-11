Teresa, manager de El Taiger, tras la negativa de Damián Valdez a presentarse en la corte: "No quiere dar la cara"

Teresa Padrón, manager del reguetonero cubano El Taiger, reaccionó a la negativa de Damián Valdez-Galloso de presentarse este viernes por segunda vez ante la corte de Miami-Dade.

“Me imagino por qué él no quiere dar la cara, porque él sabe que todo el mundo lo está mirando y que todo el mundo lo odia y que todo el mundo está pidiendo respuestas. Con la cara que él se presentó ayer entiendo tal vez por qué no quiso presentarse hoy”, declaró Teresa ante las cámaras de varios medios de prensa.

La manager añadió que en su primera comparecencia en la corte Damián Valdez-Galloso “no enseñó ni demostró ninguna actitud de arrepentimiento, de nada”.

La segunda corte de Damián por el caso de homicidio de El Taiger está prevista para el próximo 22 de noviembre. El acusado deberá responder por los cargos de asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas y posesión de un arma de fuego, pero muchos, incluida la propia Teresa, esperan que sea acusado de asesinato en primer grado, porque a su juicio es lo que merece.

Según el informe de la Policía de Miami, Damián Valdez-Galloso le disparó a El Taiger en la cabeza en la entrada de su vivienda y por una puerta trasera lo saco arrastrándolo hasta montarlo en un auto, limpió la escena del crimen y condujo el vehículo hasta las inmediaciones del Jackson Memorial Hospital donde abandonó al reguetonero.