Damián Valdez, autor del crimen contra El Taiger, se negó a presentarse en el segundo día de corte en Miami-Dade

Damián Valdez-Galloso, el individuo identificado por la policía como el autor del homicidio del reguetonero cubano El Taiger, debía comparecer este viernes por segunda vez ante la corte de Miami-Dade, sin embargo, se negó a presentarse.

En declaraciones a varios medios de prensa desde la corte, Teresa Padrón, manager de El Taiger, confirmó la ausencia del acusado a esta comparecencia.

“Me imagino por qué él no quiere dar la cara, porque sabe que todo el mundo lo está mirando y que todo el mundo lo odia y que todo el mundo está pidiendo respuestas. Con la cara que él se presentó ayer entiendo tal vez por qué no quiso presentarse hoy”, dijo Teresa.

De acuerdo con la manager del artista, la comparecencia de Damián ante la corte este viernes no estaba relacionada con el caso del asesinato a El Taiger, sino con la acusación de abuso sexual que también pesa en su contra y la violación de los requisitos de registro ante las autoridades por este delito.

Según Teresa la próxima fecha de corte para Damián Valdez-Galloso será el 22 de noviembre, cuando deberá presentarse ante el juez que llevará el caso de asesinato.

En relación con el crimen contra El Taiger, Valdez-Galloso enfrenta varios cargos que incluyen asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas y posesión de un arma de fuego.

Captura de la ficha policial de Damian Valdez-Galloso (Miami-Dade.gov)

En la primera corte en Miami-Dade, la jueza Mindy S. Glazer le negó la fianza y cuestionó a la fiscalía el hecho de que la acusación sea asesinato en segundo grado, cuando los hechos podrían indicar un asesinato en primer grado, un delito que llevaría una pena mayor.