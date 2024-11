Cubana en Palm Beach defiende su método de limpieza: "Es verdad que se bota agua, pero lo pago yo"

Para un cubano, no hay nada como limpiar tirando cubos de agua al piso, un método muy extendido en la isla y una costumbre que muchos han llevado consigo al emigrar. Este es el caso de una cubana en Palm Beach, Florida, que se ha vuelto viral en TikTok por defender esta particular forma de limpieza.

"Si usted no limpia así, no sabe limpiar", afirma la cubana, quien se identifica como @aniadys_aaa, en el video donde detalla su rutina. "Hay que tirar cubos de agua, hay que coger los muebles y darle manguera", enfatiza.

Con notable orgullo, recalca que el costo del agua corre por su cuenta: “Sí, es verdad que se bota agua, pero el agua la pago yo”. Su limpieza incluye "agua a la puerta, a las molduras, a los cojines y a todo", y advierte que quien no siga estas prácticas podría estar manteniendo un "tremendo cochinero" en su hogar.

La residente de Palm Beach no se limita solo a las superficies visibles; también se asegura de limpiar áreas como el estacionamiento y el cuarto de lavado, ya que, según explica, “se ponen sucios”.

"Si después de limpiar no tienes ganas de sentarte a tomar un café, es que no limpiaste bien", concluye al mostrar el impecable estado de su patio.

El video ha generado numerosas reacciones entre los usuarios, quienes han respondido con comentarios diversos: "Vivo en USA y se me cae la casa si le echo esa agua", comentó uno. Otro usuario bromeó: "Si vives en casa, bien, pero en apartamento no se puede; la primera y última vez que lo hice, la vecina de abajo casi me muerde, jajaja". También hubo quien se sintió identificado con la cubana: "Yo necesitaba este video. Ya mi terapeuta me quería diagnosticar con TOC, no mamá, yo soy cubana y así me criaron".

Algunos usuarios expresaron nostalgia: "Cómo extraño limpiar así, en estos departamentos es imposible hacerlo". Otros, en cambio, destacaron la dificultad de seguir esta práctica en Estados Unidos: "No es un secreto que en USA no se puede tirar agua en cualquier tipo de casa; eso hasta el perro lo sabe" o "No es por el precio del agua, es por ahorrar".