Por $21 en Dollar Tree: Cubana en EE.UU. enseña su compra de artículos de aseo para Cuba

La creadora Thalia_hr compartió en TikTok su última compra en Dollar Tree, donde gastó apenas 21 dólares en productos de aseo para llevar a su familia en Cuba. En el video, Thalia les dice a sus seguidores: “Veamos qué estuve comprando en el Dollar Tree con $21 para llevar para Cuba, de aseo. Yo sé que a ustedes les gustan estos videos, así que vengan”.

Mientras muestra los artículos, @thalia_hr menciona productos como estropajos, un detergente de fregar, un Fabuloso pequeño (“de los pomos pequeñitos”, aclara, porque es su favorito), cuatro desodorantes, tres pastas de dientes de tamaño normal y un gel de baño. Además, incluyó un pequeño pomo de Suavitel y unas bolitas de olor para el clóset, que “me tiene el clóset con el olor ese que, rico huele eso”. Para terminar, cuenta que le compró unas gafas a su hijo. Con todos estos productos, Thalia anima a sus seguidores a compartir sus opiniones sobre si consideran que hizo una buena compra o si el precio les parece elevado.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar: muchos agradecieron las ideas y compartieron sus propios tips. Un usuario comentó: “En Cuba todo se agradece, todo lo necesitan y, aunque no se suplen todas las necesidades, uno siempre quiere que la familia disfruten de esas cositas. Bendiciones”. Otro agradeció porque Thalia le dio ideas para su primer viaje a la isla: “Gracias, porque en diciembre es mi primer viaje y, como hombre, no sé mucho sobre estas cosas y me diste muy buena idea, bendiciones”.

Algunos usuarios se identificaron con su intención de llevar “aunque sea poquito, pero que lo prueben”, mientras otros pidieron ver más ideas para sus propios viajes. Alguien le preguntó si en la aduana le dejarían pasar los líquidos, a lo que Thalia respondió que, en un viaje previo, no le habían puesto problemas. También recibió sugerencias sobre dónde comprar más productos de forma económica, como en CVS con cupones, o recomendaciones de otros artículos que podrían ser útiles para su familia en Cuba.

Entre los mensajes, hubo seguidores que se sintieron inspirados y comentaron: “Todo lo que compres para Cuba, te lo van a agradecer; buena compra” y “Está súper la compra, quiero ver más videos para tener una noción de lo que puedo llevar”. Otros contaron que suelen hacer compras similares y han tenido buenos resultados: “Casi todo lo que mando para Cuba lo compro ahí, y me da muy buen resultado” y “Yo fui hace poco y fue mucho lo que llevé de ahí”.

Con este video, Thalia_hr no solo dio ideas a muchos seguidores que también quieren llevar productos para sus familias en la isla, sino que generó un espacio de apoyo donde varios usuarios comparten sus experiencias y consejos para sacarle el máximo provecho a cada dólar en estas compras tan necesarias.