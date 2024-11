El calvario de las comunicaciones con Cuba: El desesperado intento de un cubano por hablar con su familia en la isla

La usuaria de TikTok @thaly47216 compartió un video que rápidamente resonó entre la comunidad cubana, donde muestra a su esposo luchando por comunicarse con su familia en Cuba, enfrentando los habituales problemas de conexión. En el video, él intenta hacer una llamada, pero se queja constantemente de la mala calidad del audio, diciendo frases como: “la pinga esa se cae cada 5 minutos” y “ve ya se está frisando la pinga”.

La frustración crece cuando la llamada se corta y empieza a dar instrucciones: “sal para la terraza y saca la mano por el balcón para afuera para ver si te entra aunque sea una raya de cobertura”. La escena desata las carcajadas de su esposa, quien, entre risas, termina reconociendo lo estresante que es intentar hablar con la isla.

La publicación provocó una oleada de reacciones de cubanos que se identifican con la situación. Muchos compartieron sus propias experiencias tratando de mantenerse en contacto con sus familiares. Una usuaria contó: “Mi mamá me dice ‘no me cuelgues’ y yo hay no, chao, no te veo”; otra comentó que intenta mantener la calma cuando habla con su madre, pero termina alterada: “Así me pongo con mi mamá, y ella me dice ‘mija, te va a subir la presión’ y yo le digo bye bye, no puedo con esto”.

Muchos coincidieron en que es desesperante y compartieron tips para mejorar la comunicación. Un usuario sugirió usar llamadas normales en lugar de videollamadas, mientras que alguien recomendó la app de Boss Revolución para llamadas a Cuba. Otros tomaron el tema con humor, diciendo que pronto habría que “recurrir a palomas mensajeras” o, como mencionó alguien más, “mandar señales de humo”.

Los comentarios reflejan tanto la frustración como el humor característico de los cubanos, que buscan reír para no llorar. Un seguidor resumió la experiencia diciendo: “Uno se ríe porque el cubano es una bachata, pero en el fondo todo el que tiene familia allá sufre diario verlos como escasean de todo”; mientras que otra persona añadió: “Así mismo soy yo, me estreso y comienzo a hablar barbaridades”.

Este video de Thaly pone en evidencia la complicada situación de las comunicaciones entre Cuba y el exterior, agravada por la crisis energética y los daños causados por fenómenos naturales. Aunque el tono del video es divertido, deja claro el reto diario de mantenerse en contacto con los seres queridos en la isla, una realidad que muchos cubanos dentro y fuera de su país entienden perfectamente.