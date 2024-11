Policía de Miami ofrece detalles sobre el asesinato de El Taiger: "Tenemos todo para lograr un veredicto de culpabilidad"

El jefe de la Policía de Miami, Manuel A. Morales, proporcionó este miércoles nuevos detalles sobre el caso del asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carbajal, conocido como El Taiger, y aseguró que tienen las pruebas suficientes para lograr un veredicto de culpabilidad contra el supuesto asesino.

En una comparecencia en el programa "Encuentro virtual" con la periodista Gloria Ordaz de Telemundo 51, Morales dijo que tanto la policía como la Fiscalía tienen toda la evidencia para que el acusado, Damián Valdez-Galloso, sea declarado culpable.

Sus declaraciones responden a las especulaciones de que la defensa podría argumentar que el sujero actuó en defensa propia.

Al respecto, Morales fue rotundo al asegurar que esa hipótesis no tiene sustento en la evidencia recabada hasta ahora.

"No hay posibilidad de que diga que fue en defensa propia, en Florida tu tienes el derecho de defender tu casa, pero la evidencia no indica que esto fue lo que pasó; sino un asesinato, un crimen que no se puede negar. Estamos seguros, los detectives que tenemos el caso, que llegaremos a un veredicto de culpabilidad", enfatizó el jefe de la policía.

Morales también destacó que la entrevista inicial con Valdez-Galloso, que aún no ha sido liberada, es clave para esclarecer si el asesinato fue un acto de defensa propia o si realmente se trató de un crimen premeditado.

"Esta entrevista es muy importante para determinar los detalles del caso, por eso no hemos hecho pública toda la información", argumentó.

Además de la entrevista, hay dos videos y los registros de celulares que todavía no han sido publicados para proteger la investigación, explicó.

Sobre la solicitud de que los cargos se eleven al de Asesinato en Primer Grado, el funcionario destacó que las autoridades aún no han encontrado pruebas de que el crimen haya sido premeditado, y que la evidencia existente hasta el momento apoya el cargo de Asesinato en Segundo Grado.

“La evidencia es fuerte, tanto videográfica como física, y hay dos personas involucradas en el hecho”, el agresor y la víctima, explicó Morales.

Sobre la naturaleza del asesinato, el jefe de la policía explicó que el disparo que acabó con la vida de El Taiger fue directo, a quemarropa, y que la víctima recibió el tiro en la frente mirando a su asesino.

"El disparo fue hecho de frente, lo que indica que El Taiger estaba cara a cara con su agresor", señaló Morales.

Además, mencionó que una joven estaba en la casa al momento del asesinato, aunque dijo que no participó en los hechos.

El arresto de Valdez-Galloso, quien había estado prófugo desde el 3 de octubre, se produjo el martes en Nueva York, donde el sospechoso se había estado hospedando en un hostal sin que nadie lo ayudara, dijo Morales.

"Estaba rentado en un hostal en Nueva York y nadie lo estaba ayudando", reveló, asegurando que la captura fue posible gracias a una colaboración entre las fuerzas policiales de Miami y Nueva York.

Morales también desmintió los rumores que apuntaban a que El Taiger podría haber sido torturado antes de morir, aclarando que “no hay evidencia de que haya sido torturado”. La versión oficial es que el reguetonero fue asesinado y el crimen, aunque todavía en investigación, no tiene justificación.

El caso, que ha conmocionado tanto a la comunidad cubana como a la industria musical, sigue bajo investigación.

El reguetonero El Taiger, cuyo legado en el cubatón lo convirtió en uno de los artistas más influyentes de la música urbana cubana, fue declarado muerto el 10 de octubre, siete días después de ser hallado herido de bala y abandonado por Damián Valdéz-Galloso frente al Hospital Jackson Memorial en Miami.

El detenido Damián Valdez-Galloso fue trasladado a Miami-Dade esta semana para enfrentarse a la justicia por este crimen, que ocurrió en una casa que él rentaba en Hialeah.