Crece tensión en Sweetwater: Tercer día de protestas de familias con orden de desalojo de parque de casas móviles

Este jueves tuvo lugar una tercera jornada de protestas de familias residentes en un parque de casas móviles de Sweetwater, en Miami-Dade, obligados a abandonar los terrenos donde tienen sus viviendas antes de mayo de 2025 por planes de desarrollo urbanístico en la zona.

Una de las principales preguntas que tienen estas familias es por qué hasta hace pocas semanas todavía se estaban vendiendo casas móviles si estaban planeando el desalojo.

En la noche de este 14 de noviembre algunos de los afectados realizaron una manifestación pacífica en una intersección vial muy cerca de donde quedan sus casas para pedirle al propietario del predio y al gobierno local que se hagan presentes.

El alcalde local se comprometió a hablar con el propietario, pero el terreno es privado y el desalojo no parecer tener marcha atrás, según anticipó Telemundo 51.

Tras el anuncio del cierre definitivo del parque de casas móviles Lil' Abner, los residentes de la zona se han reunido para exigir una mayor compensación para dejar sus hogares.

La administración del parque ha ofrecido un incentivo financiero de 14,000 dólares a quienes deciden abandonar la propiedad antes del 31 de enero de 2025, aunque muchos residentes consideran insuficiente la compensación para cubrir los gastos de reubicación.

"50 mil dólares y no más de seis meses de renta", declaró una cubana en un video de TikTok.

"Nos engañaron. En los seis meses que dieron, no se paga la renta y no me voy por menos de 50 mil dólares. Nos permitieron invertir sin advertir que venderían, porque una venta así no surge de la noche a la mañana", añadió esta residente, quien amenazó con no salir ni permitir que sus hijos lo hagan.

La decisión de cerrar el parque Lil' Abner tomó a los residentes por sorpresa, revelando el valor estratégico de estos terrenos en una ciudad donde el mercado inmobiliario es altamente competitivo y la demanda de vivienda sigue en aumento.

Los terrenos del parque Lil' Abner tienen una ubicación privilegiada, a pocos minutos de universidades, centros comerciales y otros servicios esenciales en Miami-Dade. Su cercanía a instituciones educativas como la Universidad Internacional de Florida (FIU) y Miami Dade College, así como su acceso a rutas principales y centros de tránsito importantes, hace que esta zona sea atractiva para desarrolladores e inversionistas.

En una ciudad con problemas de acceso a vivienda asequible y precios de alquiler en aumento, estos terrenos representan una oportunidad para construir complejos residenciales y comerciales que responden a la alta demanda.

Además, el parque cuenta con servicios de salud y tres centros comerciales a menos de diez minutos al día, aumentando su valor como zona residencial. La proximidad al Aeropuerto Internacional de Miami también contribuye a la atracción de estos terrenos para nuevos proyectos urbanísticos.

El plan de desarrollo para el área, según informa la gerencia del parque, incluye viviendas, instalaciones médicas, un centro comunitario y un parque público, con la esperanza de brindar beneficios a largo plazo a la comunidad.