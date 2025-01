Boncó Quiñongo arremete contra quienes lo critican por no ir a la protesta contra la dictadura en Washington

Boncó Quiñongo fue objeto de críticas en redes sociales por no viajar a Washington para participar en la manifestación contra la dictadura cubana convocada por el influencer Alexander Otaola.

El humorista cubano en una directa, que replicó en Instagram el perfil Papel Encara, arremetió contra aquellos que lo cuestionaron y los comparó con los que en Cuba controlaban a la gente para obligarlos a acudir a las marchas y desfiles en apoyo a la revolución.

“No quiero que ahora me digan que si yo no estoy en Washington como me dicen por ahí porque es lo mismo que pasaba en Cuba que te decían no vayas al trabajo hay marcha y uno del comité apuntando con una libretica el que iba, el que no iba, entonces, qué estamos haciendo”, cuestionó Boncó.

Al parecer una de las críticas fue por promocionar una agencia de viajes entre Cuba y Punta Cana, y Boncó aclaró que no es una agencia que lucre para el régimen en la isla sino que busca el reencuentro entre familias cubanas separadas en República Dominicana.

“Yo apoyo fielmente a la gente que está allí, pero si hacemos lo mismo que nos hacían en Cuba de ver el que fue y el que no fue, empieza la misma división, que yo no estoy de acuerdo, yo tengo mi manera de pensar en la vida (...) Si mi enemigo está al frente y tú estás en lo mismo que yo, contra la dictadura, yo no tengo por qué estar fajado contigo porque tú no piensas igual que yo en el método que yo tenga para derrocar a la dictadura”, aseguró el comediante.

Según Boncó los cubanos son tan orgullosos que se desprestigian unos a otros cuando no piensan del mismo modo, mientras el enemigo en común que es la dictadura sigue allí “mirándonos divididos y nos sigue venciendo”.

Este 28 de enero decenas de cubanos se congregaron en la Plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca, para exigir al presidente Donald Trump que intensifique su presión contra el régimen cubano y exigiendo libertad para Cuba y los presos políticos.

