Colombiana desvela las cosas que no para de decir desde que tiene novio cubano

La tiktoker colombiana Eliana Uribe (@eli_u22) está causando sensación después de compartir las palabras cubanas que ya no puede dejar de decir desde que sale con su novio cubano. En su video, que ya lleva más de 1900 likes, Eliana cuenta cómo la relación la ha hecho adoptar algunas de las expresiones más típicas de Cuba, arrancando risas y reacciones en TikTok.

"Ño", "viste" y "estoy partida/estoy fachada" son las palabras que más se le han pegado, y lo cuenta entre risas. “No se despega de mí, ya como que está dentro de mí”, dice refiriéndose al famoso "ño", una expresión cubana de asombro o sorpresa. “Es como que me sale naturalmente”. El “viste”, otra palabra que le encanta, también se le ha pegado, aunque admite que no sabe si se pronuncia con o sin “s”. Finalmente, menciona que le gusta cómo suena "estoy partida" para decir que tiene hambre, aunque aclara que no la usa tanto.

Este choque cultural ha generado una montaña de comentarios, y la comunidad cubana no ha parado de bromear con su “nuevo vocabulario”. Un usuario comentó: “Ñoooo los papeles jajaja”; otro se sumó a las risas diciendo, “también puedes decir ‘estoy bola por la caja el pan’”; mientras que otro celebró la conexión cultural: “El amor no tiene lenguaje, adelante”.

Los cubanos, orgullosos de su jerga, le hicieron saber que le faltaban varias expresiones del repertorio isleño. “Es vite sin ‘s’ o nada”, le aclaró uno. “Raro que no se te pegó el ‘pinga’”, dijo otro entre risas. Otros, en tono de broma, comentaron la “conquista” cultural: “Los cubanos robándole las colombianas” y “Las beybis son de nosotros”.

También hubo quienes celebraron el intercambio cultural. Un usuario señaló: “Eso es lo lindo de nuestras culturas, vea pues”; mientras que otra cubana comentó: “Ustedes los colombianos hablan súper chulo te lo dice una cubana”. Al final, hasta bromean con el “nivel cubano” que Eliana ha alcanzado: “Ya eres cubana prima” y “Poco a poco, ya cuando digas ‘pinga’ puedes recoger la residencia cubana”.

Eliana también mencionó que su novio ha adoptado expresiones colombianas, y que a veces la diferencia de jerga es tan grande que “no nos entendemos qué decimos, pero estamos aprendiendo nuevos idiomas”. Esta fusión cultural entre Colombia y Cuba ha unido a ambas comunidades, que encuentran en el lenguaje otra forma de reír, compartir y celebrar el amor.