"Mujeres por favor ya no me tiren": Tekashi 6ix9ine asegura que cambió su mala vida ahora que está Hallel Génesis

El noviazgo de Hallel Génesis y Tekashi 6ix9ine va viento en popa y a toda vela, pero el rapero ha sido blanco de muchas críticas en redes sociales por sus relaciones pasadas y su estilo de vida lleno de problemas con la ley.

No obstante, Tekashi asegura que ha cambiado y está enfocado en dar lo mejor de sí en esta relación con la cantante cubana.

Hallel subió un video con su nueva canción de fondo en el que aparece Tekashi y este la carga, se abrazan y besan frente a la cámara.

Sin embargo, fue el comentario de Tekashi lo que llamó la atención de los seguidores: “Mujeres por favor ya no me tiren plis ya cambié mi mala vida. Soy un hombre serio de familia. Por favor respeten”.

Las reacciones de los internautas están divididas, unos desean lo mejor a la pareja y otros se mantienen un poco escépticos de que el rapero pueda cambiar de verdad.

“Ojalá en serio te enamores de una niña de bien como Hallel y dejes atrás lo que te hacía mal”; “Ahora llega la cubana a sacar su mejor versión”; “Juégala con la cubana la primera que hagas vas botao”; “Hazle caso a Hallel. Pórtate bien te queremos. Tu felicidad es nuestra felicidad también”; “Mi pareja favorita”; “Dios te quita y te pone algo mejor siempre”; “¡Cómo una mujer transforma a un hombre! ¡Estoy hablando de una MUJER, no de una chica acompañante! Mucha felicidad, se ven hermosos juntos”; “Si con la cubana no te revindicas no sé ni qué decirte”; “Eso es lo que queremos mucho, mucho amor”; “Me encanta porque son dos personas totalmente diferentes, lo que le falta a uno el otro lo completa”, escribieron algunos en los comentarios.

Desde que Hallel estrenó “Octubre 17” en cuyo videoclip confirma la relación sentimental de ambos, las redes sociales están revueltas con la nueva pareja.

