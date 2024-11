"¡Qué trabajo para adaptarme a decir euro!": Cubano desvela las vergüenzas que ha pasado en España y desata testimonios

Un cubano que lleva cinco años en España ha desatado carcajadas y nostalgia entre la comunidad cubana tras compartir un video donde cuenta las “vergüenzas” que ha pasado intentando adaptarse a la vida en el país europeo.

Con su humor natural y estilo desenfadado, @jorgm._fit relató en TikTok cómo al llegar se enfrentó a malentendidos por su forma de hablar y por el uso de expresiones cubanas que los españoles no entendían.

Entre risas, explica que la primera vez que su jefe en un bar le pidió que “pelara una caja de gambas,” no entendió qué eran las “gambas”, y se quedó sin saber qué hacer. Otra de las situaciones que destaca es su dificultad para cambiar el “peso” cubano por el “euro”, confesando que, incluso después de cinco años, aún se le escapa la palabra “peso”. Además, comparte la confusión de tener que usar tarjetas de crédito en máquinas de pago y no saber si le pedirían un código o no.

Sus seguidores cubanos no tardaron en unirse a la conversación, llenando los comentarios con sus propias experiencias. Algunos cuentan que, en el autobús, gritaban “abre atrás” como se hace en Cuba, sin saber que en España los pasajeros deben pulsar un botón. “A mi me pasó igual, no sabía del botón”, escribió un usuario, mientras que otro confesó: “Me quedé en blanco cuando me pidieron un ‘pincho’ en una cafetería. Pensé que era una broma”.

Otros cubanos también mencionaron los malentendidos al usar palabras como “jaba” en lugar de “bolsa” o “guagua” en vez de “autobús”. Una usuaria contó: “Fui al mercado y pedí una jaba, y nadie me entendía”, mientras que otra recordó: “Decía que vivía a dos cuadras del Mercadona y me preguntaron si había caballos allí”.

El video ha generado cientos de comentarios similares, donde los cubanos en España comparten sus peripecias adaptándose al vocabulario local: “Cuando llegué, dije que tenía que comprar ‘céntimos’, y me miraron raro”; “Mi jefe me pidió una ‘balleta’ y yo no sabía que era un trapo”. Otros se ríen de los momentos en que dijeron “peso” en vez de “euro”, y del desconcierto al pedir agua en un “pomo” o al confundir la “sandía” con el “melón”.

La nota de @jorgm._fit conecta no solo con quienes comparten las mismas vivencias, sino con cualquier inmigrante que haya enfrentado barreras culturales y lingüísticas al llegar a un nuevo país. Su humor sobre la nostalgia cubana ha abierto un espacio de complicidad, y su video se ha vuelto una especie de confesionario para los cubanos en España, quienes encuentran en sus historias un reflejo y un alivio.