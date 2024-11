"No hay barreras para un sugar daddy": Cubana en EE.UU. cuenta su divertida experiencia en un bar

La cubana Marlan Vázquez ha divertido TikTok con una anécdota llena de humor y chispa. En su video titulado "No hay barreras para un sugar daddy", relató cómo, mientras disfrutaba de una copa de vino sola en la barra de un bar, se le acercó un “gringuito” dispuesto a conversar, aunque el idioma parecía un reto.

Marlan, quien iba “tipo gringa” según sus palabras, comenzó diciendo que “lo último que piensas es que soy cubana”. La conversación se complicó cuando tuvo que admitir: “No speak English, mi English es ra ta ta ta”, pero eso no detuvo al señor, quien sacó un traductor para mantener el diálogo. Marlan hizo lo mismo, asegurando que lo suyo es “inglés sin barreras”.

Entre risas, reconoció: “Hay que aprender a hablar inglés porque si no nos vamos a morir de hambre… aunque yo nunca, porque tiro mi mejor traductor”. Sin embargo, decidió poner fin al intercambio cuando el hombre comenzó a hacer demasiadas preguntas, "no estoy para eso... que yo necesito un sugar daddy, pero no… uno que me entienda, no uno que no me entienda”, contó divertida.

El video de @marlan_estudio, que al momento de esta nota acumulaba más de 2000 likes, generó decenas de comentarios. Muchos no pudieron contener la risa: “Inglish Ratatata jajajja, morí”; “Uno que me entienda dice, amiga, si consigues uno, comparte”; y “Morí dice que inglish ratatata”. Otros la animaron a seguir practicando: “Hay que aprender inglés, las puertas que se te van a abrir serán muchas”.

Además, no faltaron los elogios a su estilo: “Me encanta tu cambio de estilo, más fina no se puede”, “Tan bella, Dios te bendiga”, y “Eres una excelente persona, mi vida”.

Con su frase “no hay barreras para un sugar daddy” y su sentido del humor, Marlan logró conectar con su público, recordando que hasta las situaciones más simples pueden convertirse en historias memorables cuando se cuentan con gracia.