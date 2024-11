Consternación por muerte de cubano en accidente de tráfico en EE.UU.

La muerte de un cubano en un accidente de tránsito en Estados Unidos este jueves ha causado profunda consternación a familiares y amigos.

La víctima del fatal accidente fue identificada en redes sociales por sus amigos por el nombre de José Ernesto, oriundo de Minas de Matahambre, en Pinar del Río.

Captura de Facebook/Korache Valdés Bosmenier

La noticia del deceso la dio a conocer su amigo Korache Valdés Bosmenier, quien precisó que, en la madrugada de este jueves, al salir José Ernesto de su trabajo en una moto, un carro se llevó una luz roja y lo impactó.

“¡Hoy el mundo está de luto…! No tengo palabras para expresar esta gran pérdida y con lágrimas en mis ojos y el corazón destrozado les dejo saber al resto de nuestros amigos... Jose, siempre te recordaré como ese gran amigo loco, compañero y hermano… EPD”, fueron las desgarradoras palabras de Valdés, quien acompañó la publicación con varias fotos junto a José Ernesto.

En su publicación no reveló en qué ciudad ocurrió el accidente ni otros detalles.

Desde Cuba, otro amigo del fallecido también expresó su dolor por la pérdida. “Hoy el cielo está de luto, mi amigo José todavía no lo creo, pero acuérdate que siempre te voy a tener en mi corazón. Me acuerdo aquella noche que me llamabas por videollamada para verte animando”, escribió Pelao Rubio.

Captura de Facebook/Pelao Rubio

“Son estas horas y no lo puedo creer todavía, mi gran amigo y hermano José Ernesto, un día volveremos allá arriba a disfrutar de tu música que tanto te gustaba. Te quiero, tú lo sabes”, manifestó en otro conmovedor mensaje.

Amigos y conocidos han destacado las cualidades de José Ernesto, entre ellas su alegría, lealtad, y que era una persona muy querida en su pueblo. También han transmitido condolencias a su familiares.

“Siento mucho tu pérdida Jose, siempre vivirás en nuestros corazones, tu memoria será una luz en nuestros corazones. D.E.P. Te recordaremos con cariño y gratitud”; “¡¡¡Jose x Dios!!! Sin palabras mi vida. Descanso eterno para quien no descansaba y tanta alegría y recuerdos nos traía a muchos!!!”, destacan entre los sentidos mensajes que escribieron sus amigos, ante la inesperada muerte del cubano.

Recientemente se han reportado varios accidentes de tráfico en los que han perdido la vida cubanos que emigraron a Estados Unidos.

El sábado pasado, una familia cubana perdió a tres de sus integrantes, incluido un niño de ocho años, en un choque múltiple en Miami-Dade.

Días antes, Alexis Muñoz, de 46 años, casado y padre de tres hijos, quien había emigrado recientemente a Florida, murió tras ser atropellado cuando se dirigía a su trabajo en una moto tipo scooter, por un conductor que se dio a la fuga.