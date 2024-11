Joven cubano muere en accidente en EE.UU. y familiares piden ayuda para repatriación

Un joven cubano perdió la vida recientemente en Miami Gardens debido a un accidente de tránsito, y sus familiares y amigos están solicitando ayuda para repatriar su cuerpo a la Isla.

De acuerdo con una fuente cercana a la víctima, Rubén Ángel Ramírez Pérez falleció el 12 de noviembre en un accidente de tránsito acontecido en la madrugada, y su familia ha iniciado una recaudación de fondos para trasladar sus restos a Cuba, donde su madre, familiares y amigos esperan darle su último adiós.

"Para todos aquellos que deseen ayudar a que los restos de Rubén Ángel Ramírez Pérez puedan ser llevados a Cuba y así su madre y familia puedan despedirse de él, aquí pueden hacer su donación. Les estaremos eternamente agradecidos", publicó en Facebook la usuaria cercana al fallecido.

La muerte de este joven ha dejado consternados a amigos y conocidos, quienes han compartido recuerdos y expresado su dolor.

"Vuela alto, hermano. Siempre te recordaremos como la persona alegre que eras. Jamás pensé ni imaginé verte desde así, de un día para otro. Que tu alma descanse en paz; espero que estés junto a tu papá en el cielo", escribió otro usuario.

"Las palabras no alcanzan para expresar todo lo que siento en este momento. No eras solo un amigo, eras y serás siempre mi hermano. Te fuiste demasiado temprano, con sueños e ideas por cumplir juntos. Increíble la manera en que te has ido, pero siempre serás un guerrero y te llevaré en mi corazón. Siempre seremos los 750. Descansa en paz, te amo, mi hermano, donde quiera que estés", expresó un amigo cercano.

La partida de Rubén Ángel fue tan repentina que otro de sus amigos recordó que habían conversado hace tres días solamente.

La recogida de fondos se realiza a través de la plataforma Donorbox.