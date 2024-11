Anciano de Morón continúa desaparecido y la Policía alega falta de recursos para buscarlo

Los familiares del anciano Heriberto Llánez continúan buscándolo sin descanso luego de 12 días ausente de su hogar en Morón, Ciego de Ávila.

Su hija, Yamilka Llánez Villanueva, continúa apelando a la solidaridad ciudadana para encontrarlo, sobre todo después que la Policía le dijera que no tiene recursos para la búsqueda.

"Necesito si alguien lo ve tire foto y trate de retenerlo para estar segura que es él. Hemos ido a buscarlo a distintos lugares y no ha sido él. La Policía me dijo que no tenían recursos. No dejen de compartir para ver si lo encontramos", pidió en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Yamilka Llánez Villanueva

Llánez, quien también responde al apodo de Iñe, salió de su casa el pasado 11 de noviembre y desde entonces nadie lo ha vuelto a ver.

"No dejen de ayudarme compartiendo que ustedes son mi única esperanza", suplicó su hija.

Captura de Facebook / Yamilka Llánez Villanueva

La mujer aclaró que su papá no padece de ninguna enfermedad mental. Si alguien posee alguna información, debe llamar al 53156657.

"Gracias a todos de corazón por su ayuda y compartan por todo el país", expresó en otro post.

Captura de Facebook / Yamilka Llánez Villanueva

Al salir de su casa, el anciano no se llevó encima ni documentos ni teléfono.

El pasado 17 alguien aseguró a la hija que se había ido al municipio de Bolivia, donde un barbero confirmó haberlo visto y una señora dijo que le pidió una cuchara para comer. Esas personas relataron que estaba algo sucio ya.

Varios miembros de la familia acudieron, pero no lo encontraron.

En un post anterior, Yamilka agregó que estaba dispuesta a dar una recompensa para que su papá aparezca, y subrayó que toda la familia no ha parado de buscarlo.

"No tengo fotos de cómo andaba vestido. Me dicen que salió con una camisa azulita, pantalón como gris o carmelita, una gorra negra y una jabita blanca", aclaró.

"Doy gracias infinitas a familiares, amigos y desconocidos por todo el apoyo", expresó en otra publicación.