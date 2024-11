Cubana prohíbe a su marido viajar solo a Cuba: "Tú no vas sin mí, si quieres, te doy la opción de ir conmigo"

Un video de TikTok protagonizado por una cubana conocida como Nelita Tiki (@nelita.tiki) se ha vuelto viral tras responder contundentemente a una pregunta de sus seguidores sobre si dejaría que su esposo viaje solo a Cuba.

La respuesta no solo dejó claras sus reglas, sino que generó debate en las redes sociales. En el video, Nelita responde de manera directa:

"No te hagas que tú sabes perfectamente que no, porque no, porque en Cuba tú solamente tienes un hermano y dos sobrinos que los vas a ver por cámara si no vas conmigo. Yo te estoy dando la opción de que vayas conmigo, yo que sí tengo bastante familia en Cuba y así veas a tu familia. Si no tomas esa opción, no puedes ir solo a Cuba ni a ningún lado. Nosotros somos un matrimonio y cuando tú decidiste unir tu vida con la mía, yo soy un moco tuyo", comentó.

La firme declaración desató miles de comentarios en TikTok, con usuarios que debatían sobre la confianza en las relaciones de pareja y los límites que se deben establecer en un matrimonio. Algunos aplaudieron la sinceridad de la mujer, mientras que otros criticaron lo que consideraron una postura excesivamente controladora.

"Qué mujer más insegura", "Dios que nivel de inmadurez" o "Así es, las parejas deben ir juntos a todos los lugares", son algunas de las reacciones que se pueden leer en el post.

El esposo, por su parte, no ha aparecido en los comentarios ni ha reaccionado públicamente, pero el video ha generado un intenso intercambio de opiniones sobre cómo manejar los viajes individuales en pareja, especialmente en contextos como el cubano, donde la nostalgia y los lazos familiares juegan un papel importante.

La publicación, que acumula miles de visualizaciones, evidencia una realidad común entre las parejas cubanas que residen fuera de la isla, enfrentando dilemas sobre viajes familiares, desconfianza y tradiciones culturales.