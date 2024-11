Cubana residente en EE.UU. dice que quiere regresar a vivir a la isla y explica sus motivos

Una cubana residente en Estados Unidos ha generado polémica al afirmar que quiere regresar a vivir en Cuba y argumentar sus motivos, que se resumen en que allí se trabaja mucho y no se siente feliz.

“No me importa que me critiquen, no me importa lo que hablen de mí. Yo voy a aprovechar estos años que me está dando la vida. Voy a trabajar duro, voy a luchar duro para regresarme a mi país", dijo al inicio de un breve video publicado en TikTok.

"No me importa si mi país está virado al revés, si mi país está en candela. No me interesa", añadió la internauta desde la cuenta @yersiye.cuen.

"Yo viro para Cuba, me voy para Cuba porque, como se vive aquí en Estados Unidos, de esta manera, qué va, yo no quiero esa vida para mí. Yo no la quiero, prefiero morirme de hambre en Cuba y estar en los apagones, no me interesa", subrayó.

"Prefiero vivir en Cuba antes que vivir en Estados Unidos, porque al final no sé dónde vivo peor, si en Estados Unidos o en Cuba, porque aquí hay de todo, pero no soy feliz, no tengo una sonrisa, no puedo hacer nada, solo trabajar, trabajar, trabajar", añadió.

"En Cuba no tenía dinero, pero era feliz", concluyó.

En el apartado comentarios, las opiniones estuvieron divididas, unos arremetieron contra ella y la invitaron a no esperar e irse ya, otros entendieron sus motivos y llamaron a respetar el derecho ajeno a decidir y hasta hubo quien se identificó con el punto de vista expresado.

El humorista Andy Vázquez fue uno de los que se hizo eco en Facebook del video en los últimos días y más de 500 internautas han dado su punto de vista hasta el cierre de esta nota.

"No la juzguemos, ella sola sabe por lo que está pasando, si es su deseo, respeten, que es muy cierto que los sueños de algunos se han tornado pesadillas, por las razones que sean pero no los dejan dormir", escribió una internauta.

"La vida es triste. Tantos jóvenes que por desgracia todavía quedamos aquí prácticamente ya sin posibilidades de lograr salir, porque no encontramos la vía económica...", lamentó desde Cuba un joven que concluyó que "Dios le da barba a quien no tiene quijada".

"Vete, no te queremos, no te necesitamos", sentenció desde Estados Unidos otro cubano entre los miles de comentarios que ha generado el video en los diferentes foros en que se ha compartido.