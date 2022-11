Estilista estadounidense organiza desfile de modas en La Habana

La estilista estadounidense Evan Elkowitz organizó un desfile de modas en La Habana en el que colaboraron diseñadores y artistas cubanos.

El evento se efectuó en la Mansión Castillo, en El Vedado, el pasado 17 de noviembre, en homenaje al 503 aniversario de la ciudad y al talento y creatividad de los cubanos.

"La moda es el modo en que comunico mi amor al mundo. No necesitamos hablar el mismo idioma, solo necesitamos compartir el mismo sueño", dijo Elkowitz en entrevista a la revista Vistar.

La estilista neoyorkina, gran conocedora de la moda y el diseño cubano, expuso el trabajo de creadores nacionales como Innatus, Alain Marzán, Nerea Estudio-Taller, Color Café, Isis Flores, Katy Ocaña, Brava Designs y Sandra Borges. En su pasarela caminaron siete modelos de la Agencia Actuar, acompañados por la música de ChikSoul y Dj Jigüe.

Según Vistar, Evan lleva casi seis años yendo la Isla, movida por la admiración que siente por su gente, a pesar de las dudas y juicios de muchos.

En 2018 organizó su primer desfile de moda, tras el cual ha viajado más de 20 veces a La Habana como parte de un intercambio cultural y ayuda a los profesionales cubanos.

"Mi labor es, además de artística, filantrópica. Por eso no he dudado en apoyar diseñadores, modelos, artistas, fotógrafos, maquillistas, peluqueros, músicos, proyectos comunitarios e incluso familias cubanas. Es mucho el potencial, la resiliencia, la belleza que encuentro en esta Isla, en su gente", afirmó.

Ha realizado cuatro grandes eventos con el objetivo de exaltar el talento de la moda y la artesanía cubana, en los cuales ha incluido colecciones de Jacqueline Fumero (recientemente fallecida), Ismael De La Caridad, Boris López, D’Zuarez, Barbara´s Power, Rox 950, Textura, Dador, Color Café, Mayelín Guevara, Zulu Bolsos, Katy Ocaña, Joy Color Design, entre otros.

"Yo no paro de soñar y Cuba me hace feliz, me inspira", recalcó.