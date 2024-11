"Se me hizo un nudo en la garganta": Cubano emociona a su madre llegando por sorpresa a su trabajo en Placetas

Un joven cubano protagonizó un emotivo reencuentro con su madre en el municipio de Placetas, Villa Clara, luego de llegar por sorpresa a su lugar de trabajo. El momento, lleno de lágrimas y abrazos, quedó inmortalizado en un video que rápidamente se hizo viral en TikTok.

El usuario @kendry_h_m20 compartió el conmovedor clip en la plataforma, mostrando cómo su madre, al verlo entrar inesperadamente, no pudo contener la emoción y corrió a abrazarlo.

La escena refleja la alegría y el desahogo emocional tras una separación que, en muchos casos, puede extenderse por meses o incluso años debido a las circunstancias de los migrantes cubanos.

"Se me hizo un nudo en la garganta y se me salieron las lágrimas. Yo no tengo madre en Cuba, mi familia está aquí, pero lloro con estos videos de reencuentro", comentó una usuaria conmovida por la publicación, que ha acumulado miles de visualizaciones y reacciones.

Estos encuentros, capturados en video, resuenan profundamente entre la comunidad cubana, tanto dentro como fuera de la Isla. Representan no solo el amor entre familias, sino también la realidad de los que se ven obligados a separarse para buscar un mejor futuro.

El video muestra un abrazo lleno de lágrimas, risas y palabras cargadas de emoción. Muchos usuarios dejaron comentarios de apoyo y empatía, reflejando cómo este tipo de reencuentros genera esperanza y conexión entre aquellos que viven la distancia como parte de su vida diaria.