Polémica en redes: Embajada de EE.UU. en Cuba agradece comentario contra el embargo

La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha dado de qué hablar al agradecer un comentario a favor del fin del embargo a Cuba en su muro de Facebook.

La polémica se ha desatado en los comentarios a una noticia sobre el encuentro mantenido entre el nuevo jefe de Misión Mike Hammer y el embajador de la República Checa en La Habana, Petr Kaván, en el que abordaron "valores compartidos y reforzaron sus compromisos conjuntos en la promoción y defensa de los derechos humanos en Cuba".

A la foto de ambos, el internauta Carlos Alberto Suárez Leyva, que en Facebook sólo tiene 13 amigos y perfil restringido, pero que en la red social X (antes Twitter) comparte desde enero de este 2024, sobre todo, noticias relacionadas con Kamala Harris, Biden, Michel Obama y el partido demócrata y sus artistas satélites, escribió en el post de la Embajada: "Hermandad entre los pueblos, es lo que necesitamos, no odios, embargos, bloqueos ni sanciones. Cuba está abierta para todos. Vivamos y compartamos todo lo posible para beneficio común".

La Embajada de Estados Unidos se limitó a agradecer esta reflexión, pero su reacción fue criticada por quienes se preguntan si "el desarrollo agroindustrial, la ganadería y la agricultura (cubanas) están bloqueadas por los Estados Unidos?"

"Por qué en vez de hacer tantos hoteles que están vacíos, no invirtieron en energías limpias y renovables, porque sol y terreno es lo que sobra. Desde que nací estoy escuchando el dichoso bloqueo. Cuba qué vida me has dado", comentó un usuario de Facebook que dice llamarse Ramón Rodríguez.

Hubo muchos más comentarios en este sentido, pero también hubo críticas hacia la respuesta de la Embajada, que no se interpretó como una contestación amable sin más, sino como un último coletazo de la política de mano tendida de la Administracion Biden hacia el régimen de La Habana.

Así lo vio Mar Leyva: "Embajada de Estados Unidos en Cuba das las gracias por una reflexión comunista. Eso y derechos humanos no pueden ir de la mano. Pónganse de acuerdo", reclamó la internauta.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció la semana pasada la llegada de Mike Hammer como nuevo jefe de Misión, en sustitución de su predecesor Benjamin G. Ziff. El nuevo responsable de la sede diplomática de EE.UU. en Cuba llega procedente del cuerno de África, una zona inestable, sobre todo, por los insurgentes de Somalia, y con constantes flujos migratorios desde Eritrea.

Sin embargo, pese al relevo del jefe de Misión, la Embajada de Estados Unidos en La Habana sigue bajo control del Gobierno de Biden, el mismo que en 2024 extendió un año más el embargo a Cuba, renovado hasta el momento por trece administraciones.

El embargo es la excusa más recurrente del régimen cubano para tapar su ineficacia, el bloqueo interno y estrategias económicas fallidas como la Tarea Ordenamiento, que el Partido Comunista empezó a aplicar en 2021 y tuvo que ser suspendida en 2023, tras un fracaso estrepitoso que ha dejado al 89% de las familias cubanas sumidas en la extrema pobreza.