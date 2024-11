Bebeshito se adueña del Instagram de Rachel Arderi y sus seguidoras reaccionan: "El tóxico que todas queremos"

Oniel Bebeshito se ha adueñado del Instagram de Rachel Arderi y no en plan marido celoso para ver a quién sigue o le regala un me gusta.

El reguetonero usó el perfil de la modelo para subir una instantánea de ella que al parecer le gustó mucho.

“Denle like que la foto la subí yo, su esposo de la vida”, escribió en la publicación y etiquetándose detrás para que no quepan dudas de quién es el autor del post.

Como si no fuera suficiente, añadió en una de sus stories para calentar aún más las redes: “Yo le subo sus fotos vayan a darle like que si llega a 100k en un día por la noche me dan una sorpresa”.

Ante este “atrevimiento”, Rachel no pudo evitar responder: “Él hace lo que le da la gana con mi perfil definitivamente”.

Captura Instagram / Rachel Arderi

La publicación de Bebeshito en el Instagram de su esposa desencadenó infinidad de reacciones en Instagram: “La sube y se etiqueta él mismo, el tóxico que todas queremos”; “Se le da like por su belleza”; “Guapísima, pero el like por el Bebeshito para que le dé sorpresa está noche”; “No puedo con él”; “Mango de mujer”; “Cómo la presume”; “Ella es tan preciosa”; “La verdadera marca mango”; “Amiga necesitamos ver la sorpresa lo siento”; “Me encanta verlos juntos apoyándose”.