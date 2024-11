¿Bebeshito o L Kimii? Descemer Bueno toma partido y lanza sus dardos: "Voy a lo mejor, no a lo que está de moda"

Los conciertos de Oniel Bebeshito y L Kimii, programados ambos para la misma fecha, el próximo 28 de diciembre, siguen siendo objeto de mucha polémica en redes sociales.

Uno de los que tomó partido y se decantó por L Kimii fue el compositor cubano Descemer Bueno, que además de hacerlo públicamente en los comentarios a un post en Facebook, añadió unos cuantos dardos en contra del intérprete de “Marca Mandarina”.

“L Kimii por mucho, yo voy a lo mejor, no a lo que está de moda”, arremetió Descemer dejando unas palabras claramente desfavorables para Bebeshito.

En su comentario explicó el porqué de su decisión: “Tiene una de las mejores voces del género y canciones que van más allá del género, pero por sobre todas las cosas es una de las mejores personas del género, la moda pasa y lo bueno se queda, lo he visto millones de veces”.

Las palabras de Descemer desencadenaron criterios encontrados en la publicación del perfil Billboard_cuban en Instagram: “Para nada ético y profesional su comentario”; “Totalmente de acuerdo, no hay que menospreciar a nadie, pero yo iría antes a un concierto de L Kimii que a uno del Bebeshito”; “Los dos son buenos, pero los números son los que hablan”; “Los dos son buenos. Lo que hay es que apoyarlos y dejar que el público vaya donde más le plazca, unión”; “Bueno si es moda mira a ver cuál es el número uno ahora mismo en el reparto, el que está poniendo a todos a cantar, el que cada vez que saca una la pone en el top, será moda pero ha hecho demasiado y hasta mejor trabajo que otros”; “Si no vas a un concierto porque no te gusta no tienes que expresarte de esa manera menospreciando el trabajo de otros cada cual en su trova”; “Esperaba otra respuesta. Que poco profesional y ético ese comentario que hizo siendo él también cantautor”.

Difícil lo tendrán aquellos que sean fanáticos de ambos artistas, pues el 28 de diciembre tendrán que elegir a quién ver.