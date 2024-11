Rechazan en Miami campaña publicitaria de Ana de Armas por vínculos con dictadura cubana

Tras hacerse público el romance entre la actriz Ana de Armas y Manuel Anido Cuesta, hijastro del gobernante Miguel Díaz-Canel, la comunidad cubana en Miami ha expresado su rechazo hacia la artista por sus vínculos con el régimen de la isla.

El perfil Salomé #MirenLasPrisionesDeCuba publicó en la red social X una imagen de una valla publicitaria instalada en un edificio de Miami, que muestra el rostro de Ana de Armas promocionando la marca estadounidense Estée Lauder, conocida por sus productos de belleza y cuidado personal.

“Oye Estée Lauder, a los miamenses no les gusta la gente que se acerca a dictadores comunistas brutales. ¡Será mejor que cambies tu anuncio de campaña!”, expresó en su publicación, criticando a la marca por su campaña publicitaria en Miami con el rostro de Ana de Armas, por los vínculos de la actriz con Manuel Anido Cuesta, el hijastro de Díaz-Canel.

Por último, la usuaria proporcionó la dirección exacta del edificio donde se encuentra la valla publicitaria, señalando que está ubicada en la Calle 38, frente a la I-195 en dirección a Miami Beach, en el Miami Design District.

Recientemente, la filántropa, empresaria e influencer cubana radicada en Miami, Taty Guiribitey, envió una carta de protesta a Louis Vuitton, tras conocerse el romance entre Ana de Armas, imagen de la marca de lujo, y Anido, hijo de Lis Cuesta.

La Mamilover, como se le conoce en las redes sociales, y la familia Guiribitey, incluida su hija Camila, figuran entre los clientes top de la prestigiosa casa de moda francesa Louis Vuitton.

“Les envié una carta y les dije que hasta el día de hoy yo seguía de cliente con ellos, que hasta que no quitaran a Ana de Armas como imagen de la marca conmigo no contaran”, dijo La Mamilover en una entrevista con Alexander Otaola.

“Yo no soy la cliente más importante y Bernard Arnault no va a quebrar por mí, pero van a perder sus buenos millones porque yo sí me gasto dinero en la marca, mucho, mucho, pero mucho, ellos por lo menos esa pérdida la van a tener”, añadió refiriéndose al CEO de la importante compañía.

Días atrás, la cubanoamericana Ana Margarita Martínez, exesposa del espía del régimen castrista Juan Pablo Roque, fue otra de las personas que arremetió contra Ana de Armas por su romance con Anido.

Ana Margarita es la mujer a quien la actriz interpretó en la película de Netflix Wasp Network (Red Avispa) de 2019, sobre los espías cubanos que se infiltraron en organizaciones anticastristas del sur de Florida.

Al conocer la nueva relación de Ana de Armas con Manuel Anido Cuesta, aseguró que si bien no le sorprende, sí le "repugna profundamente".

"La noticia de su romance con el hijastro de Díaz-Canel confirma lo que ya sabía: Ana de Armas es una de ellos. Su relación expone su complicidad con el mismo régimen que ha oprimido y silenciado a tantos cubanos durante décadas", expresó en un post en su Facebook.