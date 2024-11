"Mi corazón estalla de felicidad": Cubana prepara su primer paquete para su familia en la isla

Después de meses de esfuerzo y sacrificio, una joven cubana en Estados Unidos pudo hacer realidad el sueño de preparar su primer paquete para su familia en Cuba.

Entre ropa, artículos necesarios y mucha ilusión, mostró lo que significa para ella ayudar a los suyos desde la distancia. Este gesto, cargado de amor y esperanza, refleja el sacrificio de muchos migrantes que nunca olvidan a los que quedaron atrás. La autora de esta historia, conocida como Elianis (@elianis1612), compartió el proceso a través de un video en TikTok, donde no tardaron en llegar los mensajes de apoyo y empatía.

“Este es el primer paquete que voy a mandar y mi corazón estalla de felicidad”, comentó mientras acomodaba las cosas que irían en el envío. Con un tono sincero y emotivo, explicó que su esfuerzo diario en Estados Unidos tiene un único propósito: mejorar la vida de su familia en la isla. “La familia es por encima de todo… Si estoy en este país, es por ellos”, afirmó.

Elianis, que llegó embarazada de su hija y dio a luz al poco tiempo de mudarse, confesó que le tomó siete meses estabilizarse para poder enviar algo. Sin embargo, durante todo ese tiempo no dejó de pensar en cómo ayudar. “Lo mínimo que se le manda a la familia en Cuba los hace felices, ya que allá todo hace falta, y cuando digo todo, es todo”, añadió, subrayando la crisis que atraviesa la isla.

Aunque reconoció que algunos critican el envío de ayuda, para ella no hay discusión: “A mí no me importa porque mi familia va por encima de todo… El ver su cara de felicidad al recibir cada cosita que les mando con amor, eso me llena la vida”.

En el video, que no ha dejado de recibir reacciones, también expresó su gratitud por estar en una posición que le permite ayudar. “Hoy solo le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí y de poder mandarles todo lo que necesiten”, concluyó.

Los comentarios en TikTok no se hicieron esperar. Muchos usuarios se identificaron con su historia y la felicitaron por su esfuerzo. “Esto solo lo entiende quien lleva a su familia en el corazón”; “Eres un ejemplo de lucha, felicidades por lo que haces”; “Mucha fuerza, lo que haces es un acto de amor enorme”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

Sin embargo, también hubo espacio para el humor. Uno de sus seguidores bromeó sobre su pancita en el video, y Elianis, entre risas, respondió: “¡Estamos panzonas y no pasa nada!”.

El gesto de Elianis no solo muestra el lado más humano de los migrantes cubanos, sino que también inspira a muchos con su historia de amor y sacrificio por los suyos.