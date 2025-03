Contratan a Pánfilo como plomero en Miami y en su primer día recibe una bofetada por "viejo ridículo y promiscuo"

Pánfilo ya tiene trabajo en Miami, el popular personaje fue contratado como plomero, pero nada en la vida de Pánfilo sale bien, ni siquiera estando en el yuma.

Feliz con su nuevo trabajo Pánfilo le cuenta por teléfono a Chequera que tiene todo lo necesario para eliminar los salideros de una vivienda, sin embargo, al llegar lo confunden con un señor mayor que necesita de una cuidadora.

“Lo más importante es no perder tiempo, cuanto antes vamos al asunto... Que me diga dónde es la cosa si en la bañadera si en la meseta, donde usted me diga. A ver, no se preocupe que yo vengo preparado, con mis jugueticos aquí de todos los tamaños, más largos, más cortos, de distintos diámetros, toque para que usted vea, lo importante es que esa humedad que usted tiene yo se la voy a solucionar y va a quedar satisfecha”, le decía Pánfilo a la joven (La Melliza) mientras ella lo miraba azorada malinterpretando por completo sus palabras.

“Usted lo que es un viejo falta de respeto, ridículo, promiscuo”, le suelta la joven antes de darle una bofetada a Pánfilo que lo termina lanzando a un sofá desmayado.

Lastimosamente, la chica comprendió un poco tarde que Pánfilo no era el señor mayor que la necesitaba como cuidadora sino el plomero que venía a hacer un trabajo en su vivienda.

El divertido sketch es la sorpresa que la tropa de Miguelín David, La Melliza, Laurita, La Flaca Verónica y El Moreno estaban preparando junto a Luis Silva para sus seguidores en redes sociales.

Sion embargo, lo más divertido fue ver el detrás de cámara de la bofetada que recibió Pánfilo, y es que esta sí fue de verdad.

