Cómo aplicar a FedEx con o sin inglés: Consejos de una cubana en EE.UU.

¿Quieres trabajar en FedEx y no sabes cómo? Pues este vídeo es para ti. La creadora de contenido cubana @A.licia_999 compartió en TikTok dos maneras para aplicar a trabajos en la compañía, explicando paso a paso las ventajas y desventajas de cada opción.

Su publicación ha generado interés y comentarios de usuarios que buscan empleo o ya tienen experiencia en la empresa.

En su video, @A.licia_999 explicó: “La primera opción es visitando su página web, ahí puedes explorar las diversas oportunidades que tienen por ubicación. Yo, por ejemplo, que estoy en West Palm Beach, encontré varias ofertas”. Sin embargo, mencionó un detalle importante: “Aplicar directamente con FedEx requiere que por lo menos puedas entender y hablar inglés”. Para quienes no dominan el idioma, recomendó usar la plataforma Indeed, que permite trabajar a través de contratistas, evitando esta barrera: “No necesitas inglés porque no trabajas directamente con FedEx, sino con un contratista”, aseguró.

Además de ofrecer información valiosa, el video de @A.licia_999 destacó por su estilo relajado y el uso de un peine como micrófono, lo que llamó la atención en los comentarios. Una usuaria comentó: “Gracias por responderme con este video, pero me asustas con ese peine chica”, mientras otro señaló: “Cada vez que te veo con el peine cierro los ojos y no me concentro en la información jajaja”.

Otros usuarios aprovecharon para preguntar sobre detalles específicos, como los requisitos para aplicar o el salario. “¿Se necesita papeles?”, preguntó alguien; otro quiso saber: “¿Cuánto pagan por hora?” Algunos compartieron su experiencia: “FedEx te dice que vas a cargar 50 libras y terminas cargando 200 libras, supuestamente te suben de cargo, pero tienes que jalar bastante”, comentó uno, mientras que otro destacó: “En Texas no es necesario el idioma, la empresa es muy buena y la hora la pagan muy bien”.

La publicación de @A.licia_999 es un ejemplo de cómo muchos cubanos comparten información útil para encontrar mejores oportunidades laborales en Estados Unidos, haciendo de TikTok una herramienta práctica para toda la comunidad.

Preguntas frecuentes sobre cómo aplicar a trabajos en FedEx según los consejos de una cubana en EE.UU.