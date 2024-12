¡No bota ni una javita! Cubana en USA muestra las costumbres de su mamá: "No la cambio por nada"

La nostalgia y las tradiciones cubanas no se pierden ni con la distancia. Así lo demuestra un video viral compartido en Facebook por la usuaria Mabele Amelia Padilla Martínez, quien con humor y cariño mostró algunas de las costumbres que su madre sigue manteniendo tras vivir en Estados Unidos.

En el video, Padilla Martínez destaca la capacidad de su madre para mantener intactas esas prácticas que muchos cubanos reconocerían al instante. Entre ellas, guardar las bolsas de nylon de los supermercados como si fueran un tesoro, acumular envases de plástico vacíos para “reutilizarlos más tarde”, y tener un cubo en el baño acompañado de un vaso plástico, un clásico en los hogares cubanos.

Otra de las costumbres que sigue vigente es lavar la ropa interior a mano y colgarla a secar, así como colocar un jabón dentro de un vaso en la ducha para aprovechar hasta el último trozo. Estas son solo algunas de las “manías” que su madre conserva con orgullo, mostrando cómo las tradiciones de la Isla sobreviven a pesar del cambio de contexto.

“Mi madre no la cambio por nada”, afirmó Mabele en la publicación, que ya ha acumulado miles de reacciones y comentarios en las redes sociales. El video resonó entre los cubanos dentro y fuera de la Isla, muchos de los cuales reconocieron con humor que esas mismas costumbres son parte de su día a día.

El contenido no solo generó risas, sino también un sentido de comunidad y pertenencia entre quienes han tenido que emigrar pero no han dejado atrás su esencia. “Cosas como estas me recuerdan siempre de dónde vengo”, comentó un usuario en el post.

Esta historia es un recordatorio de que, sin importar las fronteras, las raíces y tradiciones cubanas siguen vivas en cada pequeño gesto cotidiano.

